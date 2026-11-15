HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò trong ngày vui chiến thắng

Thầy trò đội U23 Việt Nam vui mừng khi đăng quang ở giải giao hữu U23 quốc tế 2026. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngôi vô địch của U23 Việt Nam được xem là bước chạy đà tốt cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2025 từng bước thể hiện nhằm hướng đến những mục tiêu trong năm sau.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh xúc động nói: “Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Chức vô địch này tôi xin dành tặng cho khán giả phố núi đã đến sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với tôi, đây là động lực để tiếp tục xây dựng đội bóng hoàn thiện hơn trong tương lai”.

Đã từng nhiều lần cùng các tuyến trẻ HAGL đăng quang, nhưng Cúp vô địch đến với ông Vinh lần này thật nhiều cảm xúc. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Đây là danh hiệu rất ý nghĩa với cá nhân tôi. Sau khi kết thúc 11 năm thi đấu cho HAGL, tôi bước vào công tác huấn luyện và từng giành nhiều danh hiệu ở các cấp độ U13, U15, U21, trong đó có huy chương vàng, huy chương bạc. Tuy nhiên, thành công cùng U23 Việt Nam hôm nay mang đến cảm xúc còn lớn hơn".

Trận đấu quyết định với U23 Qatar, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu thật tuyệt vời. Họ bị đối phương dẫn bàn, sau đó nỗ lực thi đấu và kịp ghi bàn thắng gỡ hòa để lên ngôi vô địch. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết là hoàn toàn hài lòng với lứa cầu thủ này, nhất là sự tự tin trong thi đấu, kiểm soát bóng…

Liên quan đến chấn thương của Williams Minh Hoàng, ông Vinh cho biết: “Lúc này thì chưa xác định cụ thể chấn thương của cậu ấy. Chờ đến sáng mai, sau khi kiểm tra y tế mới có kết luận chính xác”.

Những hình ảnh tại lễ bế mạc và trao giải:

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Thủ môn Cao Văn Bình đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất

Ban tổ chức trao giải hạng Ba và 20.000 USD cho U23 Thái Lan

Đội U23 Qatar nhận giải hạng Nhì và 40.000 USD

Đội U23 Việt Nam vô địch cùng tiền thưởng 100.000 USD

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