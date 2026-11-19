Ngày 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức nhập cuộc VCK FIFA U17 World Cup 2026 bằng cuộc so tài với U17 Bỉ, đối thủ được đánh giá rất mạnh. Thủ môn Lý Xuân Hòa khẳng định U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ khi đối đầu với những đội bóng mạnh tại giải.

Xuân Hòa đánh giá cao sức mạnh của U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Chia sẻ sau buổi tập chiều 18-11 của U17 Việt Nam tại Qatar, Lý Xuân Hòa cho biết toàn đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.

“Nếu được HLV tin tưởng và trao suất đá chính, em sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, em đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình”, Xuân Hòa chia sẻ.

Đánh giá về những thử thách phía trước, thủ môn U17 Việt Nam thừa nhận có đôi chút áp lực khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua những trận đấu quốc tế.

“Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng em bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, em và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Xuân Hòa nói.

Thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam trên sân tập ngày 18-11. Ảnh: VFF

Riêng về đối thủ U17 Bỉ trong trận ra quân ngày 20-11, Xuân Hòa cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu thông qua băng hình. Ở góc độ chuyên môn của một thủ môn, anh đặc biệt lưu ý đến tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát nhanh, liên tục của đội bóng châu Âu.

“HLV thủ môn cũng đã cho em xem qua băng hình của đội Bỉ. Họ chơi rất nhanh, áp sát nhanh và liên tục”, Xuân Hòa cho biết.

Nhìn lại hành trình giành vé tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026, Lý Xuân Hòa xem đây là dấu mốc đặc biệt đối với bản thân và các đồng đội. Thành quả này đến từ quá trình chuẩn bị và nỗ lực xuyên suốt các giải đấu khu vực và châu lục. “Việc giành vé dự U17 World Cup lần này là một dấu mốc lịch sử đối với em ở lứa tuổi U17. Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ giải Đông Nam Á đến giải châu Á để có được tấm vé tham dự vòng chung kết”, Xuân Hòa chia sẻ.

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