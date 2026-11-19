Trận cầu tâm điểm của vòng 8 sẽ là cuộc chạm trán giữa Đồng Nai và Hà Nội FC trên sân Đồng Nai, nơi mà đôi bên cùng "khát" điểm để cải thiện thứ hạng của mình.

Đồng Nai hiện đang đứng cuối bảng với 4 điểm, nhưng thực tế chỉ thua Hà Nội FC 5 điểm nên nếu thắng trận này họ sẽ thu hẹp đáng kể về điểm số với chính đối thủ này. Đây cũng có thể là trận đấu mang tính quyết định cho ghế HLV trưởng của ông Kewell khi phong độ phập phù của Hà Nội FC tạo cảm giác bất an nơi người hâm mộ đội bóng này.

Đà Nẵng cũng có trận đấu đáng chú ý, không chỉ tiếp Ninh Bình đang ở top đầu bảng mà đội chủ nhà vừa thay HLV trưởng Lê Đức Tuấn bằng Lee Young-jin. Trận ra mắt được nhận định nhiều khó khăn chờ đón ông thầy người Hàn Quốc.

Trong khi đó đội đầu bảng Nam Định có hy vọng giành trọn 3 điểm khi về sân Thiên Trường tiếp Hải Phòng, đối thủ không quá đáng ngại với đội bóng Cố đô. Còn SLNA, hiện tượng ở giai đoạn đầu mùa sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Thể Công Viettel.

KHÁNH VÂN