Cuộc đua trụ hạng tại V-League 2026-2027 đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết sau khi Đồng Nai giành chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa.

Liệu Khuất Văn Khang (giữa) và các đồng đội sẽ sớm kết thúc chuỗi 10 trận từ hòa đến thua? Ảnh: VPF

3 điểm của Đồng Nai cộng hưởng với phong độ thiếu ổn định của HAGL và sự sa sút bất ngờ của Thể Công Viettel, một cuộc đua "tam mã" đầy kịch tính nhằm thoát khỏi vòng xoáy cuối bảng đang dần hình thành trước thềm vòng 8.

Gây bất ngờ lớn nhất trong nhóm cuối bảng chính là hành trình trượt dốc không phanh của Thể Công Viettel. Kể từ sau chiến thắng trước Đồng Nai ở trận ra quân, đội bóng áo lính đã trải qua mạch 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Với vỏn vẹn 5 điểm sau 7 vòng đấu, họ đang ngụp lặn ở vị trí áp chót cùng một lần biến động trên băng ghế huấn luyện.

Nếu tính cả đấu trường AFC Champions League Two, Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 10 trận chưa được nếm lại hương vị chiến thắng.

Sở hữu lực lượng đồng đều mà nhiều nhà cầm quân phải ao ước, vấn đề của Thể Công Viettel lại nằm ở khâu chuẩn bị đầu mùa. Trong đó, chất lượng ngoại binh chưa đáp ứng kỳ vọng là nguyên nhân chính khiến lối chơi của họ thiếu đi sức bật cần thiết. Tại vòng 8 tới đây, đội bóng áo lính sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón SLNA – đội bóng đang nổi lên như một hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa. Đây chắc chắn sẽ là thử thách cực đại cho mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà.

Trận thắng Hà Nội FC mới đây sẽ tạo đà hưng phấn cho HAGL ở vòng 8? Ảnh: VPF

Xếp ngay trên Thể Công Viettel với khoảng cách chỉ 1 điểm là HAGL. Đội bóng phố núi cũng đang trải qua những vòng đấu đầu mùa đầy hồi hộp. Việc phải chật vật ngay từ vạch xuất phát vốn không phải kịch bản xa lạ với HAGL trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đội bóng này lo ngại nhất ở mùa giải năm nay chính là thực lực có phần mong manh hơn trước

Sức ép dành cho thầy trò HLV Quang Trãi càng lớn hơn khi họ đang bị hai đối thủ có tiềm lực không hề dễ chịu là Thể Công Viettel và Đồng Nai áp sát ngay phía sau.

Đồng Nai đã giải tỏa áp lực sau trận thắng SHB Đà Nẵng ở vòng 7 để thắp lại hy vọng đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Trong khi đó, phải đến lượt trận thứ 7, Đồng Nai mới tìm được trận thắng đầu tiên. Thêm 3 điểm kịp lúc và có phần may mắn cho họ khi những đối thủ phía trước chưa thoát đi được. Nhưng để đua với đội bóng có lực lượng vẫn tài chính không hề kém cạnh như Thể Công Viettel, rồi HAGL nhiều kinh nghiệm đua trụ hạng là bài toán khó cho HLV Nguyễn Việt Thắng. Lực lượng của Đồng Nai có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng nhiều trong số đó đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ.

Vòng đấu tới HAGL sẽ đến sân Thanh Hóa tranh tài, trong khi Đồng Nai dù ở sân nhà nhưng tiếp Hà Nội FC thì thật khó lường.

Cuộc đua trụ hạng có thể tiếp tục “nóng” sau vòng 8. Nhóm 3 đội vừa nêu có cơ hội tự cứu, nhưng trong giai đoạn hiện nay họ cần hội tụ nhiều yếu tố mà tâm lý thi đấu là rất quan trọng.

QUỐC CƯỜNG