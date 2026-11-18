Tiếp đón đối thủ mạnh là đương kim vô địch Cúp CLB Đông Nam Á Buriram United vào tối 18-11, các cầu thủ Công an TPHCM đã giành trọn 3 điểm nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Niềm vui của Quốc Cường sau khi ghi bàn thắng cho Công an TPHCM. Ảnh: DUY ANH

Cùng giành chiến thắng ở trận ra quân, cả hai đội đều tung ra lực lượng mạnh nhất với quyết tâm cao để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Bên phía đội chủ nhà, HLV Arthur bố trí đội hình xuất phát gồm 4 ngoại binh là Yamga, Leo Gomes, Narvaez và Aldair, kết hợp cùng dàn nội binh chất lượng như Lê Giang, Olaha, Mạnh Đức, Nhật Minh và Quang Kiệt. Với đội hình này, Công an TPHCM chủ động nhập cuộc nhanh cùng lối chơi tấn công cởi mở.

Ở bên kia chiến tuyến, Buriram United vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Dù vắng một số trụ cột do bận tập trung đội tuyển Thái Lan, đại diện xứ chùa Vàng vẫn tiếp cận trận đấu rất chặt chẽ và sớm tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Lê Giang.

Diễn biến trận đấu khá cân sức, thậm chí đội chủ nhà suýt bị dẫn bàn trước. Ảnh: DUY ANH

Có nhiều thời điểm đội khách mới là bên kiểm soát thế trận tốt hơn, nổi bật là cú sút căng của Vega ở phút thứ 9 và tình huống buộc thủ môn Lê Giang phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm của Causic ở phút 27. Phải đến quãng thời gian cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới thực sự tạo được những cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 của đối phương nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi Công an TPHCM chủ động tăng tốc, liên tiếp gây sức ép lớn lên phần sân của Buriram United. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đang có thế trận tốt, đội chủ nhà suýt phải nhận bàn thua ở phút 70. Antonio Moya Vega tung cú dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ môn Lê Giang cản phá đưa bóng đập trúng cột dọc, rất may một hậu vệ áo đỏ đã kịp thời băng về bọc lót và hóa giải nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ nửa cuối hiệp 2 khi HLV Arthur tung Khoa Ngô và Văn Đức vào sân, giúp hàng công của đội chủ nhà thi đấu khởi sắc và giàu đột biến hơn.

Quốc Cường nỗ lực tranh bóng cùng cầu thủ Buriram United. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phút 88, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công an TPHCM cuối cùng cũng được đền đáp. Xuất phát từ đường chọc khe tinh tế của Khoa Ngô, Văn Đức phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Etheridge. Ngay lập tức, Quốc Cường có mặt đúng lúc, tung cú sút đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến thủ thành của Buriram United hoàn toàn bó tay.

Giành chiến thắng 1-0 chung cuộc, Công an TPHCM có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, qua đó chính thức vượt qua Buriram United để vươn lên dẫn đầu bảng A.

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