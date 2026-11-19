Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động tiến hành đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang-sik, khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 2-2027.

VFF bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang-sik. ẢNH: MINH HOÀNG

Theo tìm hiểu, VFF đã gửi đề xuất về bản hợp đồng mới đến HLV Kim Sang-sik. Trong đó, các điều khoản về tiền lương và chế độ đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng tương xứng với những đóng góp và thành tích mà nhà cầm quân người Hàn Quốc mang lại cho bóng đá Việt Nam trong 2,5 năm qua.

VFF đang chờ phản hồi chính thức từ phía đại diện của HLV Kim Sang-sik. Về cơ bản, chiến lược gia 50 tuổi được cho là đã đồng thuận với những điều khoản do VFF đưa ra. Bản thân ông cũng có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 2 năm.

Việc VFF sớm khởi động quá trình đàm phán cho thấy sự tin tưởng dành cho HLV Kim Sang-sik, đồng thời thể hiện mong muốn duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện các đội tuyển Việt Nam, qua đó tiếp tục triển khai những mục tiêu dài hạn.

HLV Kim Sang-sik đến Việt Nam làm việc từ tháng 5-2024. Trong 2,5 năm dẫn dắt các đội tuyển, ông đã gặt hái nhiều thành công vang dội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup (2024 và 2026), đồng thời góp phần tạo nên cột mốc lịch sử với chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp của các đội tuyển Đông Nam Á. Ông cũng đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup vào năm 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở cấp độ U23, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33 và đoạt huy chương đồng U23 châu Á 2026. Ông còn góp công lớn giúp Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Những thành tích kể trên là cơ sở quan trọng để VFF mong muốn tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang-sik. Nếu quá trình đàm phán hoàn tất, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có thêm thời gian xây dựng lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo của các đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, tại buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 gặp Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik cũng nhận được câu hỏi về tương lai. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết chưa có quyết định chính thức về việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông sẽ cùng gia đình, người đại diện và VFF tiến hành các cuộc gặp để trao đổi, tìm ra phương án tốt nhất cho các bên cũng như bóng đá Việt Nam.

HỮU THÀNH