Dù đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định HLV Kim Sang-sik là nhân tố quan trọng nhất trong thành công của đội tuyển suốt một năm qua và xứng đáng nhận được những lời khen.

HLV Kim Sang-sik trong năm 2026 đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup và đoạt huy chương đồng U23 châu Á với đội U23. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 17-11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng của Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây cũng là trận đấu khép lại hành trình thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong năm 2026.

Người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc với pha xử lý kỹ thuật và cú dứt điểm đẳng cấp ở phút 18. Tuy nhiên, hai bàn thua liên tiếp ở những phút cuối trận khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh rơi chiến thắng, qua đó kết thúc giải đấu với vị trí á quân.

Nhìn lại hành trình của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, Đình Bắc trải lòng: “Tôi nghĩ trong năm vừa qua, toàn đội đã thi đấu tốt và cũng giành được danh hiệu ASEAN Cup. Còn trận đấu với Kyrgyzstan, chúng tôi đã không giành được kết quả thuận lợi. Tôi nghĩ năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh mẽ trở lại để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn hơn”.

Khi được hỏi về mình, Đình Bắc khiêm tốn nói: “Còn với màn trình diễn cá nhân, tôi nghĩ để giới chuyên môn và tất cả mọi người đánh giá”.

Tương lai của HLV Kim Sang-sik cũng nhận được sự quan tâm sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Hợp đồng hiện tại giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào tháng 2-2027. Về khả năng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết hiện chưa có quyết định chính thức. Ông sẽ cùng người đại diện và VFF có những cuộc gặp để bàn bạc, tìm ra phương án tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất trong thất bại 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

Về góc nhìn của mình, Đình Bắc chia sẻ: “Để đội tuyển Việt Nam có được thành công thì HLV trưởng là người quan trọng nhất, người đã có sự lựa chọn để tất cả các cầu thủ cống hiến. Sau những gì đã làm cho đội tuyển Việt Nam trong năm vừa qua, HLV Kim Sang-sik xứng đáng nhận được những lời khen”.

Năm 2026 có thể xem là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo 22 tuổi liên tiếp gặt hái những thành tích nổi bật trong màu áo các đội tuyển Việt Nam cũng như CLB chủ quản Công an Hà Nội.

Anh cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng Giải U23 châu Á, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Tại ASEAN Cup, Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch và ẵm trọn 2 danh hiệu cá nhân là Đồng Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc đã ghi 12 bàn sau 28 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Ở cấp CLB, chân sút xứ Nghệ để lại dấu ấn với 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026 để góp công cùng CAHN vô địch. Thành tích đó góp phần giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

HỮU THÀNH