Dẫn trước đội khách Kyrgyzstan nhờ siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc, nhưng đội tuyển Việt Nam lại để đối thủ ghi liền 2 bàn trong những phút cuối, qua đó nhận thất bại 1-2 ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) vào tối 17-11, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Kyrgyzstan mới giành chức vô địch. Bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0, trong khi Kyrgyzstan vượt qua cùng đối thủ với tỉ số 3-0.

Ngoài ra, việc đội tuyển Việt Nam phải chia tay 4 cầu thủ trở về CLB chủ quản, trong đó có tiền đạo Olaha Mạnh Đức cùng thủ môn Lê Giang Patrik, buộc HLV Kim Sang-sik phải thay đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam thay đổi đến 8 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). ẢNH: MINH HOÀNG

Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá chủ động và sớm tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút 18, Nguyễn Đình Bắc xử lý kỹ thuật trước vòng cấm, trước khi tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành Kyrgyzstan, mở tỉ số 1-0.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam chơi tự tin hơn. Tuy nhiên, Kyrgyzstan cũng nhanh chóng cho thấy sức mạnh thể chất và khả năng tổ chức tấn công đáng gờm. Đội khách liên tục gây sức ép, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động vất vả. Trong hiệp 1, thủ môn Trần Trung Kiên có một số tình huống xử lý tốt, góp phần bảo toàn lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đưa Khuất Văn Khang vào sân thay Phan Tuấn Tài nhằm tăng cường sức tấn công bên cánh trái. Đội tuyển Việt Nam vẫn có những cơ hội đáng chú ý, trong đó Nguyễn Văn Tùng bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt sau quả tạt của Nguyễn Quang Vinh.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng ở hiệp 1. ẢNH: MINH HOÀNG

Kyrgyzstan cũng liên tục uy hiếp khung thành đội tuyển Việt Nam. Phút 67, đội khách có cơ hội cực kỳ thuận lợi nhưng Joel Kojo lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly rất gần. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, kịch bản không mong muốn đã xảy ra với đội tuyển Việt Nam.

Phút 86, từ quả phạt góc của Kyrgyzstan, đội trưởng Valerii Kichin bật cao đánh đầu tung lưới Trung Kiên, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ 2 phút sau, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm. Sau tình huống đội chủ nhà để mất bóng, tiền vệ Erbol Atabaev bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách gần 60m. Bóng đi qua đầu thủ môn Trần Trung Kiên rồi bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Kyrgyzstan.

Kyrgyzstan vô địch Giải giao hữu quốc tế tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. ẢNH: MINH HOÀNG

Hai bàn thua chóng vánh trong những phút cuối khiến đội tuyển Việt Nam không kịp gượng dậy. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik cũng không thể giúp đội chủ nhà tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan và kết thúc giải đấu với vị trí á quân.

Đây là thất bại đáng tiếc trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Sang năm 2027, HLV Kim Sang-sik cần có những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH