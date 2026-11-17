Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Thiên Trường với nhiều biến động về lực lượng.

HLV Kim Sang-sik gọi rất nhiều nhân tố mới vào đội tuyển trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này. Ảnh: VFF

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik không chỉ phải điều chỉnh đội hình tuyển Việt Nam vì sự vắng mặt của một số cầu thủ trở về CLB mà còn đứng trước cơ hội thử nghiệm những phương án mới. Đây là trận đấu đáng chú ý bởi nó phần nào cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn mở rộng bộ khung đội tuyển, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc.

So với trận thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa , bốn cầu thủ gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức được trở về đội bóng chủ quản Công an TPHCM để chuẩn bị cho lịch thi đấu cấp CLB.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào, phải đề cao sự gắn kết và tinh thần tập thể. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng xác nhận sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, không chỉ vị trí thủ môn mà còn ở hàng tiền vệ và hàng công.

Hàng thủ xuất hiện nhân tố mới

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm trong khung thành. Trần Trung Kiên được xác nhận bắt chính trước Kyrgyzstan. Đây là cơ hội quan trọng để thủ thành trẻ thể hiện khả năng trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Việc trao cơ hội cho Trung Kiên cho thấy HLV Kim Sang-sik đang chủ động tìm kiếm phương án kế thừa, đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh ở vị trí vốn luôn đòi hỏi tính ổn định cao.

Ở hàng phòng ngự, Lương Chí Khải (Kyle Colonna) là nhân tố đáng chờ đợi. Trung vệ Việt kiều này có thể được bố trí trong hệ thống ba trung vệ cùng Nguyễn Thành Chung và Phạm Lý Đức.

So với giai đoạn trước, khi hàng thủ thường xoay quanh những cái tên đã có nhiều kinh nghiệm quốc tế, hiện tại HLV Kim đang mở rộng lựa chọn bằng những cầu thủ trẻ và nhân tố mới. Nguyễn Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài cũng là những phương án đáng chú ý ở hai hành lang cánh.

Nguyễn Thành Chung vẫn là trụ cột ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuyến giữa và hàng công biến động

Khu vực trung tuyến, Võ Hoàng Minh Khoa nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng, trong khi Lê Quốc Nhật Nam là ứng viên sáng giá cho vị trí đá cặp.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Vinh cũng là phương án để HLV Kim Sang-sik cân nhắc. Đây là những cầu thủ có khả năng mang đến nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa, đặc biệt trong khâu tranh chấp, thu hồi bóng và tổ chức chuyển trạng thái.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Olaha Mạnh Đức khiến tuyển Việt Nam mất đi một trung phong có khả năng tranh chấp, làm tường và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, Đình Bắc đã cày ải quá nhiều trong năm nay ở cả màu áo CLB lẫn đội tuyển. Anh vẫn là nhân tố không thể thiếu ở tuyển Việt Nam. Nhưng trong trận gặp Kyrgyzstan, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ ngồi ghế dự bị.

Văn Tùng sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong trận đấu với Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Lúc này, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Đăng Dương là những lựa chọn có thể đảm nhận vai trò trung phong. Tuy nhiên, cả hai cần chứng minh khả năng kết nối với tuyến tiền vệ và tận dụng cơ hội trong những trận đấu có cường độ cao.

Diện mạo khác biệt ở tuyển Việt Nam

Nhìn lại đội tuyển Việt Nam ở những giai đoạn trước, đặc biệt trong thời kỳ xây dựng bộ khung thi đấu ổn định, người hâm mộ thường dễ dàng nhận diện những vị trí gần như mặc định. Kinh nghiệm quốc tế, sự ăn ý là những yếu tố được ưu tiên.

Hiện tại, đội tuyển đang cho thấy một diện mạo có phần khác biệt. Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhiều hơn, các vị trí có thêm phương án cạnh tranh, đồng thời ranh giới giữa đội hình chính với lực lượng dự bị đang dần được thu hẹp.

Điều này không đồng nghĩa đội tuyển đã từ bỏ bộ khung kinh nghiệm. Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đình Bắc hay những cầu thủ đã có thời gian làm việc với HLV Kim như Hoàng Đức, Xuân Son vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ cố định, ban huấn luyện đang tìm cách mở rộng nguồn nhân lực có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Sự thay đổi ấy đặc biệt cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam phải duy trì lực lượng đủ chiều sâu cho nhiều giải đấu và lịch thi đấu khác nhau. Vì thế, trận đấu với Kyrgyzstan là dịp để HLV Kim đánh giá khả năng thích nghi của những cầu thủ mới, xác định những phương án có thể sử dụng trong tương lai.

HLV Kim Sang-sik đã gọi nhiều nhân tố mới lên tuyển. Ảnh: VFF

Nếu những thử nghiệm mang lại hiệu quả, HLV Kim sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho các kế hoạch tiếp theo. Ngược lại, những hạn chế cũng sẽ được bộc lộ để ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh.

Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để khép lại năm 2026 với tín hiệu tích cực, nhưng giá trị lớn hơn của trận đấu nằm ở việc tìm ra những nhân tố đủ sức kế thừa lâu dài.

Trận đấu với Kyrgyzstan chính là cơ hội để ông Kim kiểm chứng bước chuyển mình ấy.

PHẠM QUANG