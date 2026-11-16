Trung Kiên bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan

HLV Kim Sang-sik xác nhận thủ môn Trần Trung Kiên sẽ bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan tại Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11, đồng thời trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới ở tuyến giữa và hàng công.

Thủ môn Trần Trung Kiên sẽ bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở buổi tập cuối cùng: “Ngày mai (17-11) cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm 2026. Với tôi, việc sử dụng các nhân tố mới cũng như kết quả trận đấu đều rất quan trọng. Đặc biệt, thủ môn Trung Kiên sẽ xuất phát ngay từ đầu”.

Trước đó, thủ môn Lê Giang Patrik cùng trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức được phép trở lại CLB Công an TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Điều này mở ra cơ hội cạnh tranh vị trí trong khung thành cho Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Tuy nhiên, với tuyên bố của HLV Kim Sang-sik, Trung Kiên đã được xác định là lựa chọn số một ở trận gặp Kyrgyzstan.

Không chỉ thay đổi ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh đáng kể ở các tuyến còn lại. HLV Kim Sang-sik cho biết: “Vì đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Ngày mai cũng sẽ có nhiều nhân tố mới được thể hiện, không chỉ ở vị trí thủ môn mà cả hàng tiền vệ và các cầu thủ trên mặt trận tấn công cũng sẽ có nhiều sự thay đổi”.

Kyrgyzstan đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 3-0, qua đó đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí phía sau do kém chỉ số phụ. Điều này buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải giành chiến thắng nếu muốn giữ chức vô địch ở lại Việt Nam.

Trung vệ Lương Chí Khải có khả năng ra sân thi đấu ở trận gặp Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Thông qua các buổi phân tích, tôi nhận thấy Kyrgyzstan tốt hơn Đài Loan (Trung Quốc) rất nhiều về thể lực, thể hình cũng như kỹ thuật. So với những lần tập trung trước, đợt này chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới”.

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận ban huấn luyện chưa có nhiều thời gian làm việc với các nhân tố mới, khiến việc tổ chức lối chơi gặp đôi chút khó khăn. Dù vậy, toàn đội đang có sự chuẩn bị tích cực.

Ông tiếp lời: “Triết lý bóng đá của tôi là không dựa dẫm vào bất kỳ ngôi sao nào. Chúng tôi cố gắng xây dựng một đội bóng đoàn kết, các cầu thủ gắn kết với nhau để tạo nên chiến thắng. Ngày mai cũng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

HỮU THÀNH