Trung vệ Lương Chí Khải trở lại, Đình Bắc có thể đá cặp Thanh Nhàn

Trung vệ Lương Chí Khải đã trở lại tập luyện bình thường cùng các tuyển thủ Việt Nam, trong khi Nguyễn Đình Bắc có thể được HLV Kim Sang-sik bố trí đá cùng Nguyễn Thanh Nhàn trên hàng công ở trận gặp Kyrgyzstan.

Trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở trận gặp Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

16 giờ ngày 15-11, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại đại bản doanh CLB Nam Định, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu Kyrgyzstan ở Giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11. Buổi tập được HLV Kim Sang-sik đẩy lên sớm hơn thường lệ, thay vì bắt đầu lúc 17g30 hoặc 18 giờ như những ngày trước.

Trong điều kiện thời tiết khoảng 28 độ C, giới truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu buổi tập.

Sau những ngày phải tập riêng với đội ngũ bác sĩ, Chí Khải đã có thể tham gia đầy đủ các bài tập cùng đồng đội. Trước đó, trung vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel gặp vấn đề trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), khiến anh không đủ thể trạng ra sân.

Sự trở lại của Chí Khải là tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh hàng thủ tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo điều kiện để Nguyễn Nhật Minh trở về CLB chủ quản Công an TPHCM chuẩn bị cho giải đấu khu vực, khiến phương án nhân sự ở vị trí trung vệ đang bị thiếu hụt.

Trong buổi tập, Chí Khải tỏ ra khá thoải mái, liên tục cười đùa cùng các đồng đội khi tham gia trò chơi đá “bóng ma”. Việc đã trở lại tập luyện chung giúp trung vệ này có cơ hội cạnh tranh suất đá chính trong trận gặp Kyrgyzstan.

Hai tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (số 10) và Nguyễn Văn Tùng (phía sau Thanh Nhàn) sẵn sàng đá thay vị trí của Olaha Mạnh Đức để lại. ẢNH: MINH HOÀNG

Ở nhóm tập chiến thuật, HLV Kim Sang-sik chia các cầu thủ thành 3 nhóm. Đáng chú ý, nhóm có sự góp mặt của Chí Khải còn có Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đăng Dương và Nguyễn Đình Bắc. Khả năng Đình Bắc được bố trí đá cặp cùng Thanh Nhàn là phương án có thể được HLV Kim Sang-sik cân nhắc, nhằm tăng sức tấn công cho tuyển Việt Nam trước đối thủ Trung Á.

Hai nhóm còn lại gồm Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Đức Anh, Hoàng Vĩnh Nguyên...; và Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Võ Hoàng Minh Khoa...

Trận đấu với Kyrgyzstan mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội vô địch của tuyển Việt Nam. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, Kyrgyzstan đã tạo lợi thế lớn sau chiến thắng cách biệt 3-0, qua đó vượt lên dẫn đầu bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn.

Vì vậy, tuyển Việt Nam buộc phải hướng đến chiến thắng trước Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày 17-11 nếu muốn cạnh tranh chức vô địch giải đấu.

HLV Kim Sang-sik hiện còn 20 cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, sau khi chia tay 4 cái tên gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, trung vệ Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức, những người đã trở về CLB Công an TPHCM.

HỮU THÀNH