Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc), đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó

Chiến thắng 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) giúp Kyrgyzstan vượt tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng, đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế buộc phải thắng ở trận lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) tối 14-11, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn Đài Loan (Trung Quốc) nhờ sở hữu đội hình đồng đều. Đại diện đến từ Trung Á nhanh chóng chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan không dễ dàng tìm được đường vào khung thành đối phương. Đài Loan (Trung Quốc) chủ động bố trí đội hình thấp, chơi phòng ngự số đông và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Phút 17, Sirozhiddin Astanakulov có pha đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Odo Jacobs đã xuất sắc cản phá.

Sau những phút đầu bế tắc, Kyrgyzstan dần gia tăng sức ép. Phút 31, Kimi Merk bứt tốc bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện để Kayrat Zhyrgalbek Uulu băng vào dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0.

Kyrgyzstan (áo trắng) quá mạnh so với Đài Loan (Trung Quốc). ẢNH: MINH HOÀNG

Bàn thắng giúp Kyrgyzstan thi đấu tự tin hơn và tiếp tục làm chủ thế trận. Đến phút 44, Kayrat Zhyrgalbek Uulu tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Đài Loan (Trung Quốc) không thể bắt dính bóng. Joel Kojo nhanh chân ập vào đá bồi, nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Đài Loan (Trung Quốc) cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù cải thiện khả năng kiểm soát bóng, đội bóng này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức những đợt tấn công thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Kyrgyzstan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 60, đại diện Trung Á suýt có bàn thắng thứ ba khi một cầu thủ đánh đầu đưa bóng dội cột dọc.

Đáng chú ý, ban huấn luyện Kyrgyzstan đã lần lượt rút hai cầu thủ ghi bàn là Kayrat Zhyrgalbek Uulu và Joel Kojo ra nghỉ nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Những phút cuối trận, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không thành công. Jhon Benchy còn có cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Kyrgyzstan ở phút 85.

Ban huấn luyện Kyrgyzstan chủ động rút các trụ cột ra sân để dưỡng sức cho cuộc so tài quan trọng với tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Đến phút 90+1, Ayzar Akmatov ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Kyrgyzstan.

Chiến thắng cách biệt 3-0 giúp Kyrgyzstan có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11. Bởi ở trận ra quân, tuyển Việt Nam chỉ thắng Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0. Nhờ có chỉ số phụ tốt hơn, đại diện Trung Á đã vươn lên đứng đầu bảng, đẩy tuyển Việt Nam xuống vị trí phía sau.

Điều này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải đánh bại Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường ở trận đấu lúc 19 giờ ngày 17-11 nếu muốn giành chức vô địch giải đấu.

HỮU THÀNH