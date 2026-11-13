Tuyển Việt Nam giải mã đối thủ mạnh nhất đợt FIFA Days tháng 11

Cuộc so tài giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) vào lúc 19 giờ ngày 14-11 là dịp để đội tuyển Việt Nam quan sát, đánh giá đại diện Trung Á trước cuộc chạm trán ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế 2026.

Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua đến chức vô địch Giải giao hữu quốc tế 2026. ẢNH: KFU

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) hôm 11-11, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế về điểm số cùng tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần thêm những đánh giá thực tế về Kyrgyzstan, đội tuyển được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua đến chức vô địch Giải giao hữu quốc tế thuộc đợt FIFA Days tháng 11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập vào chiều 14-11 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Đến tối cùng ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ theo dõi cuộc đối đầu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đây là cơ hội để Nguyễn Thành Chung cùng các đồng đội trực tiếp “soi giò” đối thủ, từ cách vận hành chiến thuật, tổ chức phòng ngự đến những phương án triển khai tấn công.

Kyrgyzstan chuẩn bị rất kỹ khi có mặt tại Ninh Bình từ ngày 10-11, tức 4 ngày trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Trên bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân HLV Urmat Abdukaimov hiện đứng thứ 104 thế giới, cao hơn Đài Loan (Trung Quốc) đến 72 bậc. Đại diện Trung Á từng gây ấn tượng khi góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á và giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau giai đoạn bất ổn trên băng ghế huấn luyện, Kyrgyzstan đang dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Urmat Abdukaimov. Nhà cầm quân này được tái bổ nhiệm vào tháng 8-2026, sau khi người tiền nhiệm Robert Prosinecki chỉ tại vị qua 4 trận đấu. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trong đợt tập trung gần nhất khi Kyrgyzstan lần lượt đánh bại Maldives (tỉ số 5-0) và Lebanon (3-1).

Kể từ đợt FIFA Days tháng 6, Kyrgyzstan đã trải qua 4 trận giao hữu với các đại diện châu Á và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Đây là chi tiết đáng lưu ý với đội tuyển Việt Nam, bởi khả năng phòng ngự có tổ chức của đối thủ có thể khiến những phương án tấn công thiếu đột biến gặp nhiều khó khăn.

Trong khung thành, thủ môn 26 tuổi Erzhan Tokotayev là chốt chặn đáng tin cậy. Sở hữu chiều cao 1m88 cùng 5 năm kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia, Tokotayev có khả năng kiểm soát khu vực cấm địa, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng. Kyrgyzstan cũng cho thấy khả năng tổ chức tấn công khá hiệu quả, với lối chơi kỷ luật, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên khi chuyển trạng thái.

Các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) phơi bày nhiều lỗ hỏng ở trận thua đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Một trong những nhân tố đáng chú ý của Kyrgyzstan là tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, người đã thi đấu tại V-League từ mùa 2024 và hiện khoác áo Thanh Hóa. Quãng thời gian chơi bóng ở Việt Nam giúp Abdurakhmanov hiểu rõ hơn về môi trường bóng đá, điều kiện thi đấu tại đất nước hình chữ S.

Chiều ngược lại, Đài Loan (Trung Quốc) đang bất lợi về mặt kết quả sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân. Hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng hạn chế và những phương án phản công chưa hiệu quả là các vấn đề mà HLV Matthew Ross chưa thể giải quyết.

Dẫu vậy, màn trình diễn chưa thuyết phục của Đài Loan (Trung Quốc) trước đội tuyển Việt Nam cũng chỉ mang tính tham khảo. Với tâm lý thoải mái khi bị đánh giá là “cửa dưới”, thầy trò HLV Matthew Ross có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt những cơ hội có được. Đội bóng này chắc chắn cũng muốn hướng đến một kết quả tích cực trước khi khép lại năm 2026.

Trong khi đó, áp lực chiến thắng đối với Kyrgyzstan lớn hơn, bởi một kết quả không như kỳ vọng có thể ảnh hưởng rất lớn đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Cả 2 đội từng chạm trán nhau tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Khi đó, Kyrgyzstan toàn thắng cả 2 lượt trận với các tỉ số 2-0 và 5-1.

Dự đoán: Đài Loan (Trung Quốc) 0-3 Kyrgyzstan

HỮU THÀNH