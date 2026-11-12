Tuyển Việt Nam nghỉ tập trước trận gặp Kyrgyzstan

HLV Kim Sang-sik cho các tuyển thủ Việt Nam nghỉ trọn ngày 13-11, trước khi trở lại tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan tại Giải giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung nhận lời khen từ HLV Kim Sang-sik trong trận đầu tiên mang băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Một ngày sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập luyện vào khung 11g30. Ở buổi tập này, nhóm cầu thủ đá chính hôm 11-11 chủ yếu tập nhẹ và thả lỏng nhằm hồi phục thể trạng. Còn những cầu thủ còn lại tiếp tục tập luyện các nội dung chiến thuật theo giáo án của ban huấn luyện.

Việc HLV Kim Sang-sik bố trí cho đội tuyển tập luyện vào khung giờ trưa không phải điều mới mẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng áp dụng cách tập luyện này khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Bầu không khí của toàn đội khá thoải mái sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc). Các cầu thủ đang có được sự tự tin và tập trung hướng đến thử thách tiếp theo.

Cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã chia tay 4 cầu thủ gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Olaha Mạnh Đức và trung vệ Nguyễn Nhật Minh. Cả 4 trở về CLB chủ quản Công an TPHCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, dự kiến diễn ra ngày 18-11 tới.

Trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải được kỳ vọng sẽ ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

Lực lượng đội tuyển Việt Nam hiện còn 20 cầu thủ. HLV Kim Sang-sik sẽ không bổ sung nhân sự, mà tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ hiện tại để chuẩn bị cho trận gặp Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối giải giao hữu quốc tế.

Ngày 13-11, HLV Kim Sang-sik quyết định cho toàn đội nghỉ tập trọn một ngày, không phải ra sân. Các tuyển thủ được tự do sinh hoạt, nghỉ ngơi nhưng vẫn phải tuân thủ những yêu cầu về chế độ vận động và hồi phục. Đội ngũ ban huấn luyện cũng khuyến khích cầu thủ tập luyện tại phòng gym của khách sạn.

Theo kế hoạch, ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào buổi sáng. Đến tối cùng ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ theo dõi trận đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, qua đó trực tiếp quan sát, phân tích và ghi chép thông tin về đối thủ trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

HỮU THÀNH