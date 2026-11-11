HLV Kim Sang-sik: “Olaha Mạnh Đức hiểu rõ văn hóa Việt Nam”

Sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), HLV Kim Sang-sik đánh giá cao khả năng hòa nhập của tân binh Olaha Mạnh Đức, đồng thời nhấn mạnh triết lý xây dựng đội tuyển Việt Nam dựa trên sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức ăn mừng bàn thắng ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11-2026 khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng trong trận đấu có nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.

Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi cảm nhận được rằng các cầu thủ ngoại binh sau khi nhập tịch đều đã hiểu rõ văn hóa Việt Nam nên khi lên đội tuyển Việt Nam, họ hòa nhập rất nhanh. Olaha Mạnh Đức là một trường hợp như vậy”.

HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng đến Olaha Mạnh Đức vì ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao vai trò của trung vệ Nguyễn Thành Chung trong lần đầu được trao băng đội trưởng, đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Ở khu vực giữa sân, Quốc Cường cũng được nhà cầm quân này ghi nhận về màn thể hiện tích cực.

Theo HLV Kim Sang-sik, triết lý xây dựng đội tuyển Việt Nam không dựa vào một cá nhân hay ngôi sao cụ thể nào, mà hướng đến lối chơi tập thể và tinh thần đồng đội. Vì vậy, việc các cầu thủ mới nhanh chóng thích nghi, kết nối với những thành viên cũ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết đợt tập trung lần này có nhiều thay đổi về nhân sự, trong khi thời gian chuẩn bị không dài. Dù vậy, cả những cầu thủ mới lẫn các gương mặt giàu kinh nghiệm đều thể hiện tốt khi được trao cơ hội.

HLV Kim Sang-sik thông qua đợt FIFA Days tháng 11-2026 để làm mới đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm: “Trận đấu này giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực của một số cầu thủ trẻ. Việc thay đổi toàn bộ đội tuyển Việt Nam trong cùng một thời điểm là rất khó, vì vậy tôi sẽ cố gắng thay đổi từng lứa cầu thủ để tạo ra sự gắn kết và chất lượng tốt nhất. Tôi cũng mong muốn những nhân tố mới khi được triệu tập sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với các cầu thủ đã có thời gian gắn bó. Điều này sẽ giúp toàn đội mạnh hơn và tạo nên một tập thể có chất lượng tốt nhất”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến các học trò vì đã nỗ lực thi đấu dù trước khi lên tuyển, nhiều cầu thủ phải trải qua lịch trình thi đấu dày đặc ở cấp CLB.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17-11 ở lượt trận cuối cùng Giải giao hữu quốc tế 2026.

Olaha Mạnh Đức sinh năm 1997, từng có nhiều năm thi đấu tại V-League trong màu áo SLNA kể từ năm 2015. Đầu mùa giải 2026-2027, tiền đạo này chuyển sang khoác áo đội Công an TPHCM và hoàn tất quá trình nhập tịch Việt Nam. Màn ra mắt ấn tượng của Olaha Mạnh Đức mở ra thêm phương án nhân sự cho hàng công đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

HỮU THÀNH