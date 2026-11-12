Lời chào đầy hứa hẹn của Olaha Mạnh Đức

Dù cần thêm thời gian để kiếm chứng, song màn ra mắt ấn tượng của tiền đạo Olaha Mạnh Đức đang mang đến những tín hiệu tích cực cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Đợt FIFA Days tháng 11, tân binh Olaha Mạnh Đức chỉ thi đấu đúng 1 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) rồi trở lại phục vụ CLB chủ quản Công an TPHCM. Anh cần thêm những trận đấu với đối thủ có trình độ cao hơn để kiểm chứng khả năng đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút gốc Nigeria trong 73 phút trên sân Thiên Trường tối 11-11 ít nhiều cũng mở ra những tín hiệu tích cực và lạc quan.

Olaha Mạnh Đức là tác giả bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Chân sút 29 tuổi đoạt bóng từ sai lầm của đối phương, phối hợp với Nguyễn Hồng Phúc rồi tự mình kết thúc pha phối hợp bằng cú dứt điểm gọn gàng. Dù sao, một tiền đạo ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển cũng đã có thể ghi điểm cao trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ.

Pha lập công vào lưới Đài Loan (Trung Quốc) càng tô đậm hơn lời chào sân ấn tượng của Olaha Mạnh Đức. Anh không chỉ ghi bàn mà còn tích cực lùi về giữa sân để nhận bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu. Đôi khi, tiền đạo của Công an TPHCM còn dạt ra hai biên để phối hợp cùng đồng đội hoặc lùi xuống đá hộ công, như tình huống chọc khe cho Hồng Phúc ở bàn thắng mở tỷ số.

Olaha Mạnh Đức cũng di chuyển không bóng khôn ngoan, thu hút cầu thủ đối phương để mở ra khoảng trống cho đồng đội, như cách anh góp sức trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Nguyễn Đình Bắc ở phút 58.

Trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam, nhiều ý kiến nhận xét Olaha Mạnh Đức có lối chơi “bao sân”. Thực tế, anh vốn đã quá quen với điều này từ thời còn khoác áo SLNA cho đến khi gia nhập CLB Công an TPHCM. Chân sút này cần được trao không gian hoạt động tự do để phát huy tối đa phẩm chất của mình.

Đấy còn chưa kể Olaha Mạnh Đức vẫn chưa cho thấy hết khả năng sút xa cũng như độc lập tác chiến như khi thi đấu ở các CLB mà anh từng khoác áo. Bởi lẽ, cách xây dựng đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng khi cần thiết, nhất là trong những thời điểm đội tuyển rơi vào thế khó, ông Kim vẫn khuyến khích học trò tự tin xử lý độc lập.

Olaha Mạnh Đức đang thổi luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khen Olaha Mạnh Đức “quá hiểu rõ văn hóa Việt Nam”, còn đồng nghiệp Matt Ross bên phía Đài Loan (Trung Quốc) thừa nhận tiền đạo của Việt Nam khiến các học trò của ông phải “làm việc vất vả”. Nhìn vào hai nhận xét của những người trực tiếp tham gia trận đấu, có thể phần nào thấy được vai trò và dấu ấn mà Olaha Mạnh Đức tạo ra trong ngày ra mắt màu áo đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức đã bắt đầu sinh sống tại Việt Nam từ gần 10 năm trước, kể từ ngày anh ra mắt SLNA tại V-League 2017. Quãng thời gian ấy đủ để anh hiểu bóng đá lẫn văn hóa Việt Nam, qua đó không bị bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới ở đội tuyển quốc gia.

Như đã đề cập, một trận giao hữu với đối thủ kém Việt Nam tới 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận chính xác về năng lực và mức độ đóng góp lâu dài của Olaha Mạnh Đức. Song, màn trình diễn ấn tượng của anh trong ngày ra mắt vẫn mở ra hy vọng mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Nó cũng giúp người hâm mộ phần nào quên đi nỗi nhớ Nguyễn Xuân Son vì chấn thương cũng như các trung phong khác của bóng đá Việt Nam chưa thể lấy lại được phong độ.

Trước mắt, Olaha Mạnh Đức cần tiếp tục duy trì phong độ ở CLB chủ quản, đồng thời không ngừng làm mới bản thân và tránh những chấn thương đáng tiếc. Nếu làm được điều đó, anh sẽ tiếp tục nằm trong diện được HLV Kim Sang-sik cân nhắc, quy hoạch để nâng cấp sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH