Lê Giang Patrik chia tay tuyển Việt Nam, cơ hội bắt chính mở ra cho Trung Kiên

Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), HLV Kim Sang-sik xác nhận thủ môn Lê Giang Patrik sẽ trở về CLB Công an TPHCM để chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, qua đó mở ra cơ hội ra sân cho 2 thủ môn còn lại là Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên.

Thủ môn Lê Giang Patrik chia tay tuyển Việt Nam để trở về phục vụ cho đội Công an TPHCM. ẢNH: MINH HOÀNG

Chia sẻ tại buổi họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế 2026 thuộc FIFA Days tháng 11 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) tối 11-11, HLV Kim Sang-sik cho biết: “HLV thủ môn Lee Won-jae đã lựa chọn Lê Giang bắt chính ở trận đấu này. Vị trí thủ môn cần có sự tin tưởng, nên khi thủ môn đó chơi tốt và nhận được sự tin tưởng thì sẽ ít có sự thay đổi”.

Ông Kim nói thêm: “Nhưng sau trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), Lê Giang sẽ trở về CLB để thi đấu Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cho Trung Kiên hoặc Văn Việt”.

Kể từ khi có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 7-2026, Lê Giang Patrik luôn là lựa chọn số 1 trong khung thành của HLV Kim Sang-sik lẫn HLV thủ môn Lee Won-jae. Sự ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu giúp thủ thành Việt kiều Slovakia duy trì vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam qua các đợt tập trung, đồng thời góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Việc Lê Giang Patrik chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về CLB sẽ mở ra cơ hội cho Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) và Trần Trung Kiên (HAGL). Sau khi Lê Giang Patrik rút lui, HLV Kim Sang-sik không triệu tập bổ sung thủ môn nào, đồng nghĩa 2 người gác đền này sẽ có thêm cơ hội thể hiện trong những ngày tới.

Thủ môn Trần Trung Kiên đứng trước cơ hội bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở cuộc so tài với Kyrgyzstan. ẢNH: MINH HOÀNG

Trung Kiên từng bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 10-2026. Còn Văn Việt vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân chính thức ở cuộc so tài giữa Việt Nam - Kyrgyzstan vào ngày 17-11 tới.

Không chỉ Lê Giang Patrik mà 3 đồng đội của anh trong màu áo Công an TPHCM, gồm tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức cũng được HLV Kim Sang-sik tạo điều kiện trở về CLB chủ quản.

Theo kế hoạch, Lê Giang Patrik cùng đồng đội sẽ tiếp tục tập luyện cùng tuyển Việt Nam đến hết ngày 13-11 trước khi trở về TPHCM.

Đến ngày 18-11, CLB Công an TPHCM sẽ tiếp đón nhà vô địch Thái Lan Buriram United ở lượt trận thứ 2 bảng A thuộc Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027 trên sân Bình Dương. Cả hai đội đều có 1 điểm sau trận hòa ở lượt ra quân. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

HỮU THÀNH