Không còn Olaha Mạnh Đức, ai san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Đình Bắc?

Chia tay tiền đạo Olaha Mạnh Đức, HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán tìm người san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Nguyễn Đình Bắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của Kyrgyzstan ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành 2 chiến thắng ở đợt FIFA Days tháng 11, qua đó khép lại năm 2026 bằng kết quả tích cực. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ sau khi vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) hôm 11-11.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo mang tên Kyrgyzstan được dự báo khó khăn hơn nhiều. Đại diện đến từ Trung Á hiện đứng thứ 104 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ kém tuyển Việt Nam 5 bậc và là đối thủ có trình độ khác biệt so với Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ phải đối đầu với đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, HLV Kim Sang-sik còn đối mặt với bài toán nhân sự. Sau khi chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế Công an TPHCM, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong năm.

Muốn đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam trước hết phải tìm được đường vào khung thành đối thủ. Việc không còn Olaha Mạnh Đức khiến sức mạnh hàng công bị suy giảm đáng kể, dù trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn 5 cầu thủ có khả năng đảm nhiệm vị trí tiền đạo.

Với phong độ ổn định và tinh thần đang lên sau siêu phẩm vào lưới Đài Loan (Trung Quốc), Đình Bắc gần như chắc suất đá chính. Ở trận đấu trước, chân sút của Công an Hà Nội được bố trí chơi lệch trái trước khi nhường chỗ cho Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 86. Khả năng tạo đột biến, tốc độ và sự tự tin của Đình Bắc sẽ tiếp tục là điểm tựa để HLV Kim Sang-sik xây dựng hàng công trước Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào Đình Bắc. Vậy ai đủ khả năng chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với tiền đạo này?

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng thi đấu khoảng 20 phút cuối trận tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc). ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho Nguyễn Văn Tùng vào sân thay Olaha Mạnh Đức ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và đảm nhiệm vị trí trung phong. Khoảng 20 phút trên sân, tiền đạo của Hà Nội FC có cơ hội đánh đầu thuận lợi từ đường kiến tạo của Nguyễn Hồng Phúc, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.

Cũng ở trận đấu nói trên, Nguyễn Trần Việt Cường được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh phải trong hiệp 2. Dù chưa để lại nhiều dấu ấn, Việt Cường vẫn là phương án để HLV Kim Sang-sik cân nhắc khi cần làm mới cách tiếp cận khung thành Kyrgyzstan.

Nguyễn Thanh Nhàn cũng là một niềm hy vọng. Tiền đạo này có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và luôn thể hiện sự nỗ lực mỗi khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, thời lượng thi đấu ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) còn hạn chế khiến anh chưa có nhiều điều kiện chứng minh khả năng.

Chỉ duy nhất Nguyễn Đăng Dương chưa được ra sân ở trận trước, nhưng được xem ẩn số tiềm năng. Tiền đạo 21 tuổi vẫn đang chờ cơ hội khẳng định mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đây cũng có thể là quân bài bất ngờ mà HLV Kim Sang-sik tính đến trong quá trình thử nghiệm nhân sự.

Kể từ đợt FIFA Days tháng 6, Kyrgyzstan đã trải qua 4 trận giao hữu với các đại diện châu Á và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Lối chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chắc chắn là điểm mạnh của đại diện đến từ Trung Á. Họ có thủ môn 26 tuổi Erzhan Tokotayev là chốt chặn đáng tin cậy. Với chiều cao 1m88 cùng 5 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Tokotayev có khả năng kiểm soát tốt khu vực cấm địa, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng.

Trước hàng thủ như vậy, đội tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những pha xử lý cá nhân. Sự phối hợp giữa các vị trí tấn công, khả năng di chuyển không bóng và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng.

Một phương án HLV Kim Sang-sik có thể tính đến là bộ ba tấn công gồm Đình Bắc, Thanh Nhàn và Trần Ngọc Sơn. Trong đó, Ngọc Sơn có thể tiếp tục được bố trí bên cánh phải như cách ông Kim từng thử nghiệm ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Trong những buổi tập vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã tổ chức nhóm cầu thủ thiên về tấn công với sự góp mặt của Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Thanh Nhàn, Văn Tùng cùng Ngọc Sơn.

Việc Olaha Mạnh Đức không còn góp mặt cũng là cơ hội để những tiền đạo còn lại chứng minh năng lực. Như HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ, bên cạnh mục tiêu chiến thắng, đợt FIFA Days tháng 11 còn là dịp để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm, làm mới hàng công hướng đến Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH