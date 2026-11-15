Kyrgyzstan trình diễn ra sao để đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó?

Kyrgyzstan đã hoàn thành mục tiêu kép khi thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11, đồng thời bảo toàn thể lực cho cuộc so tài với chủ nhà Việt Nam sau đó ba ngày.

Tiền vệ cựu binh Zhyrgalbek Uulu là một trong những gương mặt mà đội tuyển Việt Nam cần phải đề phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Không có gì bất ngờ khi Kyrgyzstan đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Urmat Abdukaimov không để lộ quá nhiều điểm yếu, trong khi cách thi đấu cũng cho thấy đại diện đến từ Trung Á chưa cần phải “bung hết sức”. Bởi hai trong 3 bàn thắng của Kyrgyzstan đến từ khả năng chớp thời cơ sau những sai lầm đối phương.

Bàn mở tỉ số xuất phát từ tình huống 2 cầu thủ Kyrgyzstan tổ chức pressing, khiến cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) mất bóng ở bên cánh phải. Từ đó, Kimi Merk có cơ hội bứt tốc trước khi căng ngang thuận lợi để Zhyrgalbek Uulu băng vào đệm bóng vào lưới trống. Ở bàn thắng thứ 2, hàng thủ Đài Loan (Trung Quốc) lúng túng sau cú sút xa của Zhyrgalbek, tạo điều kiện để Joel Kojo nhanh chân ập vào đá bồi.

Tiền vệ Zhyrgalbek trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Anh là một trong những cựu binh của Kyrgyzstan khi đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia từ năm 2013, với 86 lần ra sân. Nhãn quan chiến thuật cùng kỹ thuật cá nhân tốt là những điểm mạnh nổi bật của cầu thủ này. Còn tác giả nâng tỷ số lên 2-0 là Kojo, tiền đạo nhập tịch gốc Ghana và đang thi đấu tại Giải VĐQG Iran

Từ giữa hiệp 2, HLV Urmat Abdukaimov đã rút Zhyrgalbek và Kojo ra nghỉ nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Joel Kojo là tiền đạo nhập tịch gốc Ghana và đang thi đấu tại Giải VĐQG Iran. ẢNH: MINH HOÀNG

Thông qua cuộc so tài với Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy khả năng tấn công của Kyrgyzstan khá đa dạng. Họ có thể đẩy nhanh tốc độ ở 2 biên, như cách phối hợp với 3 cầu thủ bên cánh phải dẫn đến bàn mở tỉ số. Hay với số lượng người tương tự, nhưng lần này các học trò HLV Urmat Abdukaimov tổ chức phối hợp ở trung lộ để tạo ra bàn thắng thứ 3. Bên cạnh đó, đại diện đến từ Trung Á còn có những phương án tấn công bằng sút xa và bóng bổng.

Kyrgyzstan vẫn kiểm soát được tình hình dù đã chủ động giảm nhịp độ trong hiệp 2. Họ vẫn có bàn thắng thứ 3 ở phút 90+1. Hay ở phút 60, đội bóng này cũng đưa bóng tìm đến cột dọc. Cầu thủ Kyrgyzstan mang đặc trưng thể chất của bóng đá Trung Á với thể hình cao to và nền tảng thể lực tốt. Đây là lợi thế đáng kể giúp họ chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi lẫn không chiến, đồng thời duy trì được cường độ thi đấu ổn định.

Kyrgyzstan cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi có mặt tại Ninh Bình từ ngày 10-11, tức 4 ngày trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Thầy trò HLV Urmat Abdukaimov đặc biệt nghiêm túc với chuyến đi lần này, không chỉ nhằm nâng cao chuyên môn mà còn hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Chính HLV Urmat Abdukaimov đã ở lại Saudi Arabia để theo dõi trọn hành trình giành huy chương đồng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Từ lực lượng U23 ấy, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 9 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11.

Nhiều khả năng một số gương mặt như Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Khuất Văn Khang sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Kyrgyzstan. Đồng nghĩa HLV Urmat Abdukaimov đã có những thông tin ban đầu về nhóm cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam để xây dựng phương án chuẩn bị.

Ngoài ra, Kyrgyzstan còn có tiền vệ đánh chặn Odilzhon Abdurakhmanov, người đã có 2 năm thi đấu tại V-League và hiện khoác áo Thanh Hóa. Cầu thủ này cũng có sự am hiểu nhất định về môi trường bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng cách biệt 3-0 giúp Kyrgyzstan có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11. Bởi ở trận ra quân, tuyển Việt Nam chỉ đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0. Điều này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải đánh bại Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường trong trận đấu lúc 19 giờ ngày 17-11 để giữ danh hiệu ở lại. Và sau khi U23 Việt Nam vượt khó trên sân Pleiku với chiếc cúp vô địch giải quốc tế, giới hâm mộ mong mỏi đội tuyển quốc gia cũng làm điều tương tự.

HỮU THÀNH