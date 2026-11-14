Đội tuyển Việt Nam hội ngộ Xuân Son trước trận gặp Kyrgyzstan

Đội tuyển Việt Nam hội ngộ tiền đạo Nguyễn Xuân Son trên sân tập trước khi bước vào trận đấu được xem là “chung kết” với Kyrgyzstan ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11.

HLV Kim Sang-sik động viên Nguyễn Xuân Son. ẢNH: TED TRẦN TV

Chiều tối 14-11, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại đại bản doanh CLB Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu với Kyrgyzstan. Một ngày trước đó, HLV Kim Sang-sik đã cho các học trò nghỉ ngơi hoàn toàn sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc).

Vì vậy, buổi tập này có thể xem là bước chuẩn bị chiến thuật đầu tiên của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu cuối cùng trong năm 2026.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra sau khi CLB Nam Định hoàn thành phần tập luyện. Sau khi kết thúc buổi tập cùng đội bóng chủ quản, Xuân Son đã chủ động đến bắt tay, thăm hỏi và gửi lời chào đến ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam. Chân sút 29 tuổi cũng tranh thủ trao đổi với bác sĩ Trần Huy Thọ về tình hình hồi phục chấn thương.

Trước đó, Xuân Son cũng có mặt trên khán đài sân Thiên Trường để theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc).

Xuân Son dính chấn thương trong trận đấu với Philippines tại ASEAN Cup hồi cuối tháng 9. Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik không triệu tập tiền đạo sinh năm 1997 nhằm tạo điều kiện để anh tiếp tục hồi phục. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành những lời thăm hỏi, động viên và chúc Xuân Son sớm bình phục để trở lại sân cỏ.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam kéo dài khoảng một giờ, trong đó giới truyền thông được tác nghiệp 15 phút đầu. Các tuyển thủ chủ yếu khởi động, tập chuyền bóng nhẹ và chơi "bóng ma" để lấy lại cảm giác bóng.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là niềm kỳ vọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan. ẢNH: TED TRẦN TV

Về chuyên môn, HLV Kim Sang-sik vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết trước cuộc đối đầu với Kyrgyzstan. Đáng chú ý là bài toán tìm người chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trong bối cảnh Olaha Mạnh Đức đã trở lại CLB chủ quản Công An TPHCM.

Ở vị trí thủ môn, ban huấn luyện cũng cần lựa chọn giữa Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt cho suất bắt chính. Thủ môn số một Lê Giang Patrik đã được tạo điều kiện trở lại Công An TPHCM để chuẩn bị cho đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á mùa giải 2026-2027.

Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn Đài Loan (Trung Quốc). Do đó, trận đấu này sẽ là phép thử đáng chú ý cho những tính toán về nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Sau buổi tập, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ theo dõi trận đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày trên sân Thiên Trường.

HỮU THÀNH