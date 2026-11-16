Việt Nam - Kyrgyzstan: Bài kiểm tra năng lực của các tuyển thủ trẻ

Cuộc so tài với Kyrgyzstan ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11-2026 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng năng lực, bản lĩnh của các tuyển thủ trẻ, qua đó đánh giá những nhân tố tiềm năng cho các mục tiêu dài hạn của đội tuyển Việt Nam (sân Thiên Trường, 19 giờ ngày 17-11).

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ đối mặt nhiều áp lực sau khi đội tuyển Việt Nam đã chia tay Olaha Mạnh Đức. ẢNH: MINH HOÀNG

“Quân xanh” chất lượng để HLV Kim Sang-sik làm mới đội tuyển

Kyrgyzstan không chỉ hoàn thành mục tiêu thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 mà còn bảo toàn lực lượng cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Qua trận ra quân, đại diện Trung Á không chỉ cho thấy sự vượt trội về thể hình, khả năng tranh chấp mà còn thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Các học trò của HLV Urmat Abdukaimov sẵn sàng gây sức ép ngay khi đối phương kiểm soát bóng, tổ chức vây ráp để đoạt bóng rồi lập tức chuyển trạng thái sang tấn công. Bàn mở tỷ số vào lưới Đài Loan (Trung Quốc) là minh chứng rõ nét cho cách chơi này.

Bên cạnh những pha đánh biên tốc độ, Kyrgyzstan còn có khả năng phối hợp trung lộ, sút xa và tận dụng tốt các tình huống bóng bổng. Sự hiện diện của tiền vệ kỳ cựu Zhyrgalbek Uulu cùng tiền đạo nhập tịch gốc Ghana Joel Kojo mang đến những phương án tấn công đa dạng cho đội khách. Trong đó, Zhyrgalbek là cái tên mà hàng tiền vệ Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, nhãn quan và xử lý bóng tốt, tiền vệ 33 tuổi có thể trở thành cầu nối trong những đợt lên bóng của Kyrgyzstan.

Kyrgyzstan cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn khi có mặt tại Ninh Bình từ ngày 10-11, tức 4 ngày trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, chính HLV Urmat Abdukaimov đã ở lại Saudi Arabia để theo dõi trọn vẹn hành trình giành huy chương đồng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Từ lực lượng U23 này, nhiều khả năng một số gương mặt như Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Khuất Văn Khang sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Kyrgyzstan. Điều đó đồng nghĩa HLV Urmat Abdukaimov đã có những thông tin ban đầu về nhóm cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam để xây dựng phương án đối phó.

Cựu binh Zhyrgalbek Uulu của Kyrgyzstan đã có 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở trận thắng Đài Loan (Trung Quốc). ẢNH: MINH HOÀNG

Ngoài ra, Kyrgyzstan còn sở hữu tiền vệ đánh chặn Odilzhon Abdurakhmanov, người đã có 2 năm thi đấu tại V-League và hiện khoác áo Thanh Hóa. Cầu thủ này cũng có sự am hiểu nhất định về môi trường bóng đá Việt Nam, qua đó có thể trở thành một lợi thế đáng kể cho đội khách.

Bài kiểm tra năng lực của các tuyển thủ trẻ

Dù thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ một số vấn đề trong khâu dứt điểm cũng như khả năng luân chuyển bóng về phía cầu môn đối phương. Nên trước Kyrgyzstan có trình độ cao hơn, khi khoảng cách giữa 2 đội trên bảng xếp hạng FIFA chỉ 5 bậc, khả năng tận dụng cơ hội và sự kết nối giữa các vị trí trên hàng công sẽ đóng vai trò quyết định đến khả năng giữ danh hiệu ở lại Việt Nam của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tiền đạo này phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ, toàn đội sẽ dễ bị đối phương bắt bài. Việc chân sút chủ lực Olaha Mạnh Đức trở về CLB chủ quản buộc HLV Kim Sang-sik phải tìm kiếm phương án thay thế nhằm chia sẻ trách nhiệm ghi bàn.

Thanh Nhàn có thể là lời giải cho bài toán này. Tiền đạo sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, kỹ thuật cá nhân tốt và sự năng nổ trong những tình huống xâm nhập vòng cấm. Sau Đình Bắc, Thanh Nhàn là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trên hàng công. Nếu được bố trí đá cặp cùng Đình Bắc, Thanh Nhàn có thể tạo thêm khoảng trống, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và giúp đồng đội có nhiều không gian hoạt động hơn.

Bên cạnh đó, sự trở lại của trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải sau thời gian tập riêng cũng là tín hiệu tích cực. Trong bối cảnh Nguyễn Nhật Minh đã trở về CLB, sự hiện diện của Chí Khải giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, thủ môn Trần Trung Kiên sẽ có cơ hội ra sân bắt chính thay thế đàn anh Lê Giang Patrik.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Văn Tùng có cơ hội ra sân đá chính. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội tuyển Việt Nam cần phát huy khả năng phối hợp ngắn, luân chuyển bóng nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Kyrgyzstan. Tuyến giữa do Võ Hoàng Minh Khoa cầm trịch cần đảm bảo sự cân bằng giữa nhiệm vụ kiểm soát bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Đội tuyển Việt Nam cần kiên định với lối chơi của mình, tránh nóng vội khi chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh Kyrgyzstan chỉ cần kết quả hòa là có thể giành chức vô địch.

Kyrgyzstan rõ ràng là thử thách khác biệt so với Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ dưới thời HLV Kim Sang-sik kiểm chứng năng lực trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Màn thể hiện ở trận đấu này cũng sẽ là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá, lựa chọn nhân sự cho mục tiêu vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027.

Dự đoán: Việt Nam 1-0 Kyrgyzstan

HỮU THÀNH