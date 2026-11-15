TPHCM bừng khí thế chào đón ngày hội thể thao toàn quốc

TPHCM rộn ràng không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với sắc cờ hoa rực rỡ trên phố và những cuộc tranh tài sôi nổi, lan tỏa tinh thần thể thao, niềm tự hào và khí thế ngày hội lớn.