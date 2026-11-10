TPHCM rực rỡ sắc màu chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, nhiều khu vực, tuyến đường tại TPHCM đang được tô điểm với pano, áp phích, màn hình LED rực rỡ, tạo nên không khí sôi động của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Bảng điện tử chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc 2026 ở góc giao Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (phường Sài Gòn). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của 36 đoàn thể thao trên cả nước. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn thi đấu với 973 nội dung. Dù lễ khai mạc còn ít ngày nữa mới diễn ra, một số môn đã khởi tranh sớm nhằm bảo đảm tiến độ tổ chức.

Khu vực đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn) với bảng điện tử tuyên truyền về đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những ngày này, trên các tuyến đường khu vực trung tâm tại TPHCM như: Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi... hay khu vực quanh các địa điểm thi đấu, hình ảnh nhận diện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 xuất hiện nổi bật với màu sắc bắt mắt và thiết kế hiện đại. Các cụm pano cỡ lớn, cờ phướn, hệ thống bảng LED điện tử... góp phần lan tỏa thông điệp về sự kiện thể thao trọng đại sắp diễn ra.

Khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu tuyên truyền về Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau 20 năm TPHCM trở lại vai trò đăng cai chính, Đại hội không chỉ mang ý nghĩa về quy mô tổ chức, sự kiện còn được kỳ vọng tạo cú hích cho phong trào thể dục thể thao, kết nối thể thao thành tích cao với thể thao quần chúng, góp phần khơi dậy bầu không khí sôi nổi vốn là nét đặc trưng của thể thao TPHCM.

Ban tổ chức cũng xác định truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo sức lan tỏa cho đại hội. Tại buổi làm việc của Ban tổ chức vào ngày 6-11, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận chia sẻ, công tác tuyên truyền đang được triển khai theo lộ trình tăng dần cường độ, từ mức 30% ở giai đoạn đầu, nâng lên 70% tại thời điểm báo cáo và phấn đấu đạt 100% công suất trong tuần cao điểm trước đại hội.

Bảng điện tử, pano chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một trong những giải pháp đáng chú ý là khai thác hệ thống màn hình quảng cáo, thông tin công cộng. Các video clip, nội dung quảng bá Đại hội dự kiến được trình chiếu đồng loạt trên hơn 11.000 màn hình tại sân bay, siêu thị và các khu vực công cộng. Tần suất tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn cũng được tăng gấp đôi tại các xã, phường có địa điểm thi đấu.

NGUYỄN ANH