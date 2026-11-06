Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 6-11, tại Tòa nhà VOH (phường Sài Gòn), Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương, sẵn sàng hỗ trợ công tác tuyên truyền và tác nghiệp xuyên suốt ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM... cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và thành viên Ban tổ chức đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. TPHCM giữ vai trò địa phương đăng cai chính, phối hợp tổ chức cùng các tỉnh, thành gồm Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Quang cảnh cổng vào Trung tâm báo chí. Ảnh: QUỐC THANH

Với quy mô diễn ra trên nhiều địa bàn, yêu cầu về công tác thông tin, truyền thông được đặt ra ở mức cao nhằm bảo đảm sự thống nhất, chính xác và cập nhật liên tục. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí là dấu mốc quan trọng, không đơn thuần là nơi cung cấp điều kiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí, mà còn là đầu mối kết nối, điều phối và cung cấp thông tin chính thức về đại hội; là cầu nối giữa Ban tổ chức, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể thao và đội ngũ những người làm báo.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương phát biểu khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu khai trương trung tâm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đề nghị Ban tổ chức đại hội, TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức vận hành Trung tâm báo chí chuyên nghiệp, lấy các cơ quan báo chí và hiệu quả phục vụ hoạt động tác nghiệp làm trọng tâm; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để xây dựng và lan tỏa những nội dung truyền thông có chiều sâu, giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam phát triển, nhân văn, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Tại sự kiện, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, "Đối với TPHCM, việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của một đô thị lớn đối với sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Chúng tôi xác định, hiệu quả phục vụ không chỉ dừng lại trong phạm vi Trung tâm báo chí, mà phải được bảo đảm xuyên suốt từ Trung tâm đến các địa điểm thi đấu, các khu vực tổ chức sự kiện và những hoạt động liên quan.

Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp; quan tâm các điều kiện về giao thông, đi lại, an ninh, an toàn và tiếp cận địa điểm tổ chức; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để những hạn chế trong công tác phối hợp ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của phóng viên".

Trung tâm báo chí được bố trí tại Tòa nhà VOH, được thiết kế đáp ứng nhu cầu làm việc, tiếp nhận thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ tác nghiệp cho phóng viên trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Theo Ban tổ chức, Trung tâm được trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, phòng họp báo và khu vực làm việc có sức chứa từ 50 - 80 phóng viên. Quầy điều phối thông tin sẽ cập nhật thường xuyên lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và các dữ liệu chuyên môn liên quan.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí. Ảnh: THANH TÙNG

Trung tâm hoạt động từ ngày 6-11 đến hết ngày 12-12.

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đoàn công tác Ban tổ chức đại hội do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban tổ chức đại hội làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm “Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” trong khuôn viên VOH, như một sự tri ân sâu sắc, qua đó hun đúc thêm tinh thần cống hiến của thế hệ những người làm báo hôm nay.

Một số hình ảnh tại lễ khai trương (Ảnh: QUỐC THANH)

NGUYỄN ANH