Đội bóng đá nam TPHCM khởi đầu vòng bảng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không như mong muốn khi để thua Quân Đội tỉ số 0-3 trên sân nhà Đông Hòa.

Các cầu thủ Nghệ An (áo trắng) bất ngờ để thua An Giang. ẢNH: VĂN HẢI

Môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã khởi tranh từ ngày 22-11. Tuy nhiên, phải đến chiều 26-11, đội chủ nhà TPHCM mới bước vào thi đấu trận đầu tiên.

Đội chủ nhà với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U21 TPHCM, được dẫn dắt bởi HLV Lư Đình Tuấn. Trong khi đó, Quân Đội sở hữu đội hình gồm những cầu thủ U21 Thể Công Viettel - tập thể đã giành ngôi á quân Giải U21 quốc gia 2026.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Quân Đội cho thấy sự vượt trội về chuyên môn. Tuyển thủ U19 Việt Nam Hoàng Công Hậu tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cùng pha lập công của Nguyễn Huy Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lính.

Thất bại ngay trận ra quân khiến TPHCM chưa thể có điểm tại bảng A. Trong khi đó, với 3 điểm giành được, Quân Đội tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Ở trận đấu sớm cùng ngày, á quân Hà Nội bị Đắk Lắk cầm hòa 0-0. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh tại bảng A vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý.

Tại bảng B, đương kim vô địch Nghệ An bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước An Giang. Ở trận đấu còn lại, Huế để thua Đồng Tháp với tỉ số 2-3.

Sau lượt trận thứ 3, Đồng Tháp tạm dẫn đầu với 6 điểm. Công an Nhân dân xếp thứ 2 với 4 điểm. Trong khi đó, Huế, Nghệ An và An Giang cùng có 3 điểm.

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HỮU THÀNH