Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hoàng Liệt (Hà Nội), hàng ngàn khán giả trẻ đã đến xem vòng chung kết VSC - S6, tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động.

CĐV của LIX FC góp phần tạo nên lễ hội trên khán đài.

Ngày 24-11, các trận đấu lượt cuối vòng bảng của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia (VSC - S6) diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội.

Dưới sân đấu, nếu như những đại diện ưu tú nhất của bóng đá sân 7 cả 3 miền thi đấu hết mình thì trên khán đài, đám đông khán giả của bóng đá phủi Hà Nội thể hiện sự sôi động và văn minh trong cách cổ vũ.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hoàng Liệt (trước đây là SVĐ Hoàng Mai) luôn là thánh địa của những con người yêu bóng đá sân 7 đích thực. Dấu ấn từ những đại diện miền Nam như Song Hùng, Đạt Tín... đăng quang ở nơi đây vẫn còn đó. Các đội bóng này luôn nhận được sự tôn trọng, ủng hộ tối đa từ đám đông khán giả, đơn giản vì họ chơi bóng quá đẹp mắt.

Hôm nay cũng vậy, trong ngày Văn hóa Việt Nam 2026, các đội bóng từ khắp mọi miền đất nước đã cùng hội tụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hoàng Liệt (Hà Nội), tham dự vòng chung kết VSC - S6.

Dù là LIX FC, An Biên, XSKT Đắk Lắk hay Hiếu Hoa Quahaco, tất cả đều nhận được sự ủng hộ như các đội bóng miền Bắc. Chỉ cần ghi bàn, chỉ cần có những pha phối hợp đẹp mắt, họ đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò từ khán đài.

“Ối trời, hay thế! Ôi, đẹp nhỉ. Đá tốt quá, đá hấp dẫn quá!”. Những lời xuýt xoa đầy thích thú giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội đã biến loạt trận vòng bảng thứ ba VCK VSC - S6 thành lễ hội văn hóa - thể thao đúng nghĩa.

Năm nay, VSC bước sang mùa giải thứ 6, trong khi Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia (VPL) đã bước sang mùa thứ 7. Theo chia sẻ từ Ban tổ chức (Vietfootball), việc duy trì sân chơi bóng đá 7 người này đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt về kinh phí và nguồn tài trợ.

Cũng trong năm nay, lần đầu tiên VSC không tổ chức các vòng loại khu vực, khiến nhiều đội bóng tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội tham gia giải đấu. Hy vọng đây chỉ là khó khăn mang tính thời điểm, để từ mùa giải tới, lễ hội bóng đá sân 7 tiếp tục được duy trì, lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước.

ĐỖ HOÀNG