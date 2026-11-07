U50 Upes1: Đội bóng thú vị của sinh viên Đại học TDTT Từ Sơn

Trong số các đội bóng tham gia Vòng loại Khu vực miền Bắc của VSC - S6, U50 Upes1 là một đội bóng rất thú vị. Đây là tập thể tập trung các bạn sinh viên Đại học TDTT Từ Sơn, thi đấu dưới tinh thần “ông chú U50” Phạm Cao Sơn, một sự kết hợp đặc biệt.

Đội hình "toàn sinh viên" Đại học TDTT Từ Sơn của U50 - Upes1

Anh Phạm Cao Sơn, người mang một đội bóng sinh viên đến sân chơi bóng đá phong trào 7 người tranh Cúp Quốc gia 2026 của Khu vực miền Bắc hào hứng chia sẻ về đam mê đá bóng của mình và về đội bóng thú vị U50 Upes1.

“Tôi là một người đam mê bóng đá như bao người khác. Nhưng khi có tuổi và bị bệnh gout 10 năm qua, tôi mới nhận ra sức khoẻ là điều quan trọng nhất. Vì thế, tôi muốn dành tất cả những gì mình có, thông qua bóng đá nâng cao nhận thức về sức khoẻ với cộng đồng, nhất là với giới trẻ”.

Phạm Cao Sơn là một “ông chú” khá nổi tiếng trong làng bóng đá phong trào Hà Nội, người lan tỏa tinh thần bóng đá “cho tất cả mọi người”, vì có sức khỏe chơi thể thao thì sẽ có sức khỏe để phục vụ cộng đồng - xã hội thật tốt.

Anh Phạm Cao Sơn nói tiếp: “Sau một thời gian dài chơi bóng, tôi nhận thấy khoẻ cũng là yêu nước, một quốc gia hạnh phúc là có chỉ số sức khoẻ người dân cao. Thế nên, tôi càng có quyết tâm xây dựng cộng đồng sức khoẻ và văn minh thông qua thể thao, với các trận bóng đá cả sân 6, 7 lẫn sân 11 người”.

Dưới hoạt động tích cực của anh Phạm Cao Sơn, nhiều giải đấu bóng đá “cho tất cả mọi người” ra đời. Các đội bóng tham dự với lực lượng chủ yếu là học sinh và sinh viên. Họ đều không phải đóng phí tham gia thi đấu. Những giải đấu tích cực này nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng, xã hội.

Trong năm 2026, anh Phạm Cao Sơn tổ chức 2 giải đấu lớn: Giải 512 đội bóng cho thanh niên các tỉnh phía Bắc vào tháng 4. Đó là giải đấu mà anh "mất ăn mất ngủ”, một thời gian dài hầu như chỉ sinh hoạt trên các sân bóng để tổ chức các giải cụm, khu vực, đến giải đấu chung kết.

Riêng trong tháng 11, anh Phạm Cao Sơn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức giải Thanh Niên Việt Nam quy tụ 700 đội bóng tham gia (được cho là một con số kỷ lục của bóng đá phong trào Việt Nam). Giải đấu có VCK diễn ra tại Hà Nội ngày 29-11.

Anh Sơn đang là Chủ tịch của FC U50 (với các anh em trên 40 tuổi), FC Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi (với các bạn phủi giỏi đá bóng), FC Anh Trai Sân Phủi (với các KOLs sáng tạo nội dung về bóng đá). Dù rất bận rộn, anh vẫn thành lập U50 Upes1 “với 100 % các bạn sinh viên trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) tham gia VSC - S6”.

“Tôi nhận thấy các em có đầy đủ yếu tố, nhất là sức mạnh và đam mê. Nếu được quan tâm chắc chắn đây sẽ là đội bóng mạnh. Tôi muốn đầu tư xây dựng để các em có một hành trình thanh xuân đẹp nhất cùng nhau chơi bóng trong thời gian học với nhau”.

Tham gia giải bóng đá phong trào sân 7 hàng đầu Việt Nam, với các em sinh viên hẳn sẽ là kỷ niệm rất đẹp. Cùng nhau, U50 Upes1 sẽ xây dựng truyền thống cho phong trào sinh viên khoá sau, thúc đẩy đam mê của giới trẻ. Ngoài ra, tôi làm đội bóng này cũng vì tình cảm thân thiết với người em - Tiến sĩ bóng đá Đức Anh Từ Sơn.

Hướng tới VSC - S6, U50 Upes 1 mong muốn được học hỏi, trải nghiệm để trưởng thành trong hành trình sắp tới. Đội hy vọng sẽ đạt được kết quả tích cực và đóng góp vào quá trình phát triển phong trào bóng đá Việt Nam”.

Anh Phạm Cao Sơn (trái) trong buổi bốc thăm chia bảng VSC - S6 của Khu vực miền Bắc

Anh Phạm Cao Sơn và Tiến sĩ Đức Anh Từ Sơn

Tinh thần "ông chú U50", xây dựng truyền thống 100% Upes1

ĐỖ HOÀNG