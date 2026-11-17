Cuộc đua tranh suất vào vòng chung kết toàn giải đã diễn ra gay cấn tại các cụm sân. Đến nay, có 2 cụm xác định được đội vô địch khu vực, 2 cụm còn lại sẽ tranh chung kết vào cuối tuần này.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải sau khi kết thúc vòng loại cụm.

Theo điều lệ giải, 194 đội tham dự được chia vào 4 cụm sân thi đấu vòng loại, gồm: Cụm sân Etihad, Thành phố mới, B-C Gò Đậu và VT Arena. Sau khi kết thúc vòng loại, các cụm sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu loại trực tiếp để xếp hạng chung cuộc. Ban tổ chức sẽ trao Cúp vô địch và tiền thưởng cho các đội vô địch cụm.

Sau khi kết thúc vòng loại, sẽ chọn 16 đội mạnh nhất tham dự vòng chung kết toàn giải. Do số lượng đội ở các cụm không đồng đều nên có hai cụm chọn 5 đội và 2 cụm chọn 3 đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Kết thúc loạt trận vào cuối tuần qua, có 2 cụm đã hoàn tất và xác định đội vô địch. Hai cụm còn lại sẽ tranh chung kết và hạng ba vào cuối tuần này.

Tại cụm sân Etihad, Nghiêm Phạm Holdings FC vô địch sau chiến thắng 4-0 trước Liên Thành FC. Ở trận tranh hạng ba, Hoàng Long FC thắng Jade Royal 3-0. Với kết quả trên, ba đội Nghiêm Phạm Holdings FC, Liên Thành FC và Hoàng Long FC vào vòng chung kết.

Cụm sân VT Arena cũng có 3 đại diện vào vòng chung kết đã được xác định là Đại học Công nghệ Đồng Nai (vô địch cụm), Hùng Minh FC và Beer&You FC.

Hai cụm sân còn lại cũng đã xác định đủ 10 đội vào vòng chung kết, nhưng đến cuối tuần này mới tranh chung kết bảng. Cụm sân Thành phố mới, 5 đội vào vòng chung kết gồm: Công an phường Thuận Giao, Huỳnh Lê An FC, T&T FC, Ba Ông Bầu và Tony Cường. Trận tranh chung kết cụm này sẽ diễn ra giữa T&T FC và Ba Ông Bầu vào ngày 22-11.

Đội Nghiêm Phạm Holdings FC vô địch cụm sân Etihad

Cụm sân B-C Gò Đậu cũng xác định đủ 5 đội đi tiếp gồm NK Spa/ VNCT FC, Tony FC, Kim Ngân Industrial, FC Bình An và VTP FC.

Sau khi kết thúc vòng loại tại các cụm sân, ban tổ chức tiến hành trao Cúp và tiền thưởng cho các đội vô địch, gồm hạng nhất 30 triệu đồng, hạng nhì 20 triệu đồng, hạng ba 15 triệu đồng và hạng tư 10 triệu đồng.

KHÁNH VÂN