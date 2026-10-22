Kế hoạch tổ chức giải VSC - S6 khiến một số đội gặp khó

Thép Việt Thắng vô địch VSC - S5

Theo đó, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) thông báo, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2026, căn cứ vào tình hình thực tế với những điều kiện chủ quan và khách quan tác động, Công ty sẽ tổ chức toàn bộ các trận đấu của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2026 (VSC-S6) tập trung tại Hà Nội, thay vì triển khai vòng loại tại từng khu vực như các mùa giải trước.

Theo kế hoạch dự kiến, vòng loại miền Bắc (nếu có) sẽ diễn ra vào các ngày 07/11, 11/11 và 14/11/2026. Các CLB miền Trung và miền Nam được đăng ký trực tiếp tham dự vòng chung kết (VCK). VCK dự kiến sẽ diễn ra tại SVĐ VHTT - TT phường Hoàng Liệt (Hà Nội) từ 21-11 đến 29-11.

Để chuẩn bị cho vòng loại khu vực TPHCM của VSC - S6, nhiều đội bóng phong trào của miền Nam như LIX FC, Thép Việt Thắng, Tiếp Chiến - Cẩm Mỹ, Đạt Vĩnh Tiến đã bước vào tập luyện từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Một số đội bóng mới xuất hiện còn tổ chức Lễ xuất quân thu hút nhiều chú ý.

Ngoài các đội bóng gạo cội An Biên, Bảy Núi, Thép Việt Thắng, những đội bóng mới như LIX FC, Tiếp Chiến - Cẩm Mỹ, hay tượng đài phong trào một thời Đạt Vĩnh Tiến vừa tái xuất đều rất hào hứng trở lại sân chơi phong trào này, và họ đã đầu tư nhiều công sức tiền của.

Tuy nhiên, việc các CLB miền Trung và miền Nam được miễn vòng loại, đăng ký tham dự trực tiếp VCK của VSC tại Hà Nội đã khiến một số đội đối mặt khó khăn.

Nhiều đội bóng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu loại tại TPHCM, với các khâu trang phục - tài trợ, gọi cầu, chi trả kinh phí tập luyện, và xuất quân. Giờ đây, họ đứng trước nguy cơ không được thi đấu vòng loại. Nếu chấp nhận đá VCK, các đội miền Nam ngoài khoản tiền lệ phí, phải chịu chi phí di chuyển - ăn ở.

Theo thông lệ các mùa trước, Vietfooball luôn tổ chức song song VPL và VSC ở 2 đầu cầu Hà Nội và TPHCM, bảo đảm tính công bằng về lợi thế sân bãi hay chi phí di chuyển ăn ở.

HLV Dương Văn Tiến: “An Biên sẽ cố gắng hết mình chinh phục mục tiêu cao nhất!” Giành vị trí Á quân chung cuộc của SPL - S8 với thành tích “bất bại”, An Biên FC đã trở thành 1 trong 3 đội bóng đại diện cho làng phủi sân 7 của TPHCM bay ra Hà Nội tham gia VPL - S7. Riêng HLV Dương Văn Tiến, đây là lần thứ 2 anh tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia...

HLV Huỳnh Văn Tính của Bảy Núi FC chia sẻ trên Facebook: “Nhanh tay đăng ký đi mấy gã khổng lồ. Còn em bé nhỏ xin hẹn gặp lại. Thấm thía ở Hà Nội rất nhiều rồi”. Bảy Núi FC từng ra Hà Nội tham dự VCK của VSC - S2 (năm 2022), để rồi, đội bóng gặp khó khăn về tài chính kéo dài!

“Ông bầu” trẻ tuổi Đàng Xuân Trường của Điện Bách Khoa Ninh Thuận cũng từng kể lại một chuyến đi VPL giông bão của mình: “Ban đầu dự tính chi phí một khoản, để Công ty dự chi, cũng gói ghém tiết kiệm rất nhiều. Nhưng khi ra tới Hà Nội, có những chi phí không thể tính trước, khiến tổng chi phí đội lên gấp đôi”.

Để tham dự VCK VPL hay VSC toàn quốc, một đội bóng phải tính đến các chi phí: Vé máy bay, chi phí khách sạn, đi lại, ăn ở, tiền thuê sân bãi, tiền chi trả cho cầu thủ và các chi phí phát sinh. Những chuyến đi như thế này là gánh nặng tài chính rất lớn cho bất kỳ đội bóng phong trào, doanh nghiệp nào.

Chúng ta thật sự thông cảm cho BTC vì những khó khăn liên quan đến việc tìm tài trợ, nhưng hy vọng BTC cũng nghĩ cho các đội bóng.

SPL - VSC Khu vực miền Nam, dưới sự tổ chức của Vietfootball, sự chung tay của nhiều đội bóng phong trào, các ông bầu và cả những cầu thủ "phủi" nổi tiếng, đã trở thành một thương hiệu có giá trị, một sân chơi tận hưởng rất có ý nghĩa tồn tại suốt 8 năm qua. Mong tất cả cùng chung tay gìn giữ!

ĐỖ HOÀNG