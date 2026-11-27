Kết thúc vòng đấu loại với sự tham dự của 194 đội thi đấu trên 4 cụm sân, Giải bóng đá Becamex Cup lần thứ XIX năm 2026 đã xác định 16 đội góp mặt ở vòng chung kết. Những cuộc tranh tài sôi nổi, cân sức sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 28-11 tới đây.

Giải bóng đá Becamex Group 2026 bước vào vòng chung kết từ ngày 28-11.

Tại vòng chung kết, 16 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại được chia vào 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tại cụm sân B và C, sân Bình Dương từ ngày 28-11.

Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết vào ngày 26-12. Nhiều đội mạnh đã vượt qua vòng đấu bảng để cùng hẹn gặp tại vòng chung kết với nhiều cuộc so tài được chờ đợi.

Những đội thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải phải kể đến Nghiêm Phạm Holdings FC, Liên Thành FC, VTP, Công an phường Thuận Giao và FC Ba Ông Bầu cũng là những đội bóng được đánh giá có khả năng cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu vô địch.

Kết quả chia bảng và lịch thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng chung kết

Các bảng đấu tại vòng chung kết được đánh giá là cân sức, trong đó có nhiều trận đấu được chờ đợi tính hấp dẫn, quyết liệt như Nghiêm Phạm Holdings FC - Công an phường Thuận Giao (bảng), FC Ba Ông Bầu - Kim Ngân Industrial (bảng C)…

Giải thưởng Vòng chung kết toàn quốc: Đội Vô địch: 100.000.000 đồng Hạng Nhì: 60.000.000 đồng Hạng Ba: 40.000.000 đồng Hạng Tư: 20.000.000 đồng Giải cá nhân (Vua phá lưới & Thủ môn xuất sắc): 5.000.000 đồng/giải.

KHÁNH VÂN