Từng là một biểu tượng của phủi - bóng đá phong trào sân 7 người tại TPHCM, nay Nghiêm Phạm Holdings đã quay lại với sân chơi 11 người và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Nghiêm Phạm Holdings vô địch Becamex Cup 2026 - Cụm sân Etihad

Nghiêm Phạm Holdings FC của bầu Tuấn Nghiêm vừa đánh bại Liên Thành FC 4-0 trong trận chung kết Becamex Cup 2026 - Cụm sân Etihad. Với kết quả này, đội bóng ngành tư vấn - thiết kế và thi công xây dựng giành suất vào VCK Becamex Cup 2026 - một trong những giải bóng đá phong trào sân 11 lớn và lâu đời nhất Việt Nam.

Trận chung kết Cụm sân Etihad (Phường Thới An, TPHCM) diễn ra với thế trận vô cùng hấp dẫn ngay từ những giây phút đầu tiên. Bằng lối chơi hợp lý, tinh thần đoàn kết và cả sự tỏa sáng đúng lúc của các cầu thủ Đào Văn Phong, Bảo Đen và Hải Lăk, Nghiêm Phạm Holdings FC đã giành chiến thắng thuyết phục, chính thức lên ngôi vô địch.

Nhìn nụ cười khi nâng cúp vô địch của bầu Tuấn Nghiêm, nhiều người hiểu tại sao ông bầu đầy tâm huyết này lựa chọn quay lại sân 11 người khi những giải đấu phủi sân 7 tại TPHCM đang có dấu hiệu chững lại, không còn nhiều hấp dẫn và thu hút.

Tham gia SPL (Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia - Khu vực TPHCM) ngay từ mùa 1 với cái tên ban đầu là Trúc Nghinh Phong, đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm được xem là một trong những biểu tượng mang tính truyền thống, là niềm tự hào của bóng đá sân 7 TPHCM.

Tuy nhiên, ngoài chiếc cúp vô địch VSC - S3 (Cúp bóng đá 7 người quốc gia, Khu vực TPHCM), đội hiếm khi đạt được các thành tích như ý trên mặt sân sân 7. Những diễn biến của mùa giải SPL mới nhất tại sân Phước Long khiến bầu Tuấn Nghiêm nguội lạnh khát khao với bóng đá sân 7 người.

Ngồi với người viết sau một trận đấu, bầu Tuấn Nghiêm tâm sự: “Tự nhiên cái... chán ngang anh ơi!”. Rồi trước khi có thông tin chính thức giải VSC - S6 sẽ không tổ chức vòng loại khu vực ở miền Nam, khi các đội sân 7 khác chuẩn bị lực lượng, thông tin Nghiêm Phạm Holdings giải tán đội lan rộng.

Giờ đây, đội không giải tán quay lại sân chơi 11 người, thể thức bóng đá mà bầu Tuấn Nghiêm thích nhất và thường ra sân hàng tuần của LFCSG (đội bóng của Hội CĐV Liverpool tại TPHCM) để thỏa đam mê sân lớn cùng anh em.

Đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm ban đầu chơi sân 5 và sân 11, ở các giải phủi lớn đáng chú ý như là Sài Gòn League. Sau đó, trước cả khi khi phong trào Vietfootball lan tỏa vào miền Nam, bầu cho đội sang chơi sân 7, đơn cử giải 7v7 Super Liga với Anh Em Phủi Sài Gòn. Nhưng cuối cùng, đam mê của bầu Tuấn Nghiêm vẫn là sân 11.

Với ngôi vô địch Becamex Cup 2026 - Cụm sân Etihad, Nghiêm Phạm Holdings từng bước thể hiện sự thành công khi bước sang mặt trận sân 11. Trước đó, Nghiêm Phạm Holdings cũng đã tổ chức thành công Giải bóng đá giao hữu quốc tế sân 11 - 4 Nations Football Cup 2026, vô địch khi tranh tài cùng các đội đến từ Campuchia, Trung Quốc và Singapore.

Trước đó nữa, hồi tháng 8, Nghiêm Phạm Holdings cũng di chuyển ra Nha Trang để tham dự giải Giải vô địch Bóng đá Cựu Cầu Thủ Quốc tế lần thứ 5, với sự góp mặt của các đội bóng từ Nga, Trung Quốc, Uruguay, Thái Lan, Singapore và New Zealand. Họ cũng vô địch giải đấu này.

Với nguồn lực dồi dào, với đam mê bóng đá vẫn chưa bao giờ chấm dứt, bầu Tuấn Nghiêm đưa Nghiêm Phạm Holdings trở thành biểu tượng mới của bóng đá sân 11, cả ở các hệ giải nghiệp dư, bán chuyên hay cựu chuyên.

Đội vô địch giải 4 Nations Football Cup

Vòng chung kết Becamex Cup 2026 sẽ có 16 đội tham dự. Bao gồm các đội có thành tích tốt nhất ở 4 cụm vòng loại: 2 cụm lấy 5 đội và 2 cụm lấy 3 đội.

ĐỖ HOÀNG