Các đội bóng nước ngoài khen ngợi TPG Thảo Vy Organic Việt Nam

TPG Thảo Vy Organic Việt Nam vô địch TPG6v6 tứ hùng quốc tế

Vượt qua Giahtem African và Sporting SG trong các trận bán kết, TPG Thảo Vy Organic Việt Nam và Tor O Sot x CompassThailand giành quyền góp mặt ở trận chung kết TPG6v6 Tứ hùng Quốc tế - Care For Việt Nam Cup 2026.

Dưới sự cổ vũ của hơn 1.000 CĐV trên sân, trận đấu diễn ra với thế trận kịch tính và hấp dẫn. Để rồi chung cuộc, nhờ cú đúp của Hồng Kông, các bàn thắng của Vũ Kiệt, Hoàng Nam, Danh Toại, TPG Thảo Vy Organic Việt Nam đánh bại Tor O Sot x Compass 5 -1 để đăng quang.

Sở hữu bộ khung gồm cầu thủ từng chơi futsal chuyên nghiệp như: Hồng Kông, Hoàng Nam, Tôn Thất Phi… đặc biệt là cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Nguyễn Minh Trí, TPG Thảo Vy Organic Việt Nam thể hiện lối chơi đẹp mắt và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Tor O Sot X Compass Thailand đã mang đến giải lực lượng nòng cốt gồm nhiều cầu thủ đăng quang tại Giải Futsal Quốc tế THĐT 2025, đồng thời có kinh nghiệm chinh chiến tại các sân chơi bóng đá 6v6 ở Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc. Nhưng vẫn có khác biệt.

HLV Apisit (Tor O Sot x Compass Thailand) thừa nhận: “Chúc mừng chức vô địch của TPG Thảo Vy Organic Việt Nam. Họ thực sự xuất sắc. Tất nhiên, các cầu thủ của tôi cũng đã nỗ lực hết sức và cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho khán giả.

Đáng tiếc là thể lực của cầu thủ không tốt nhất nên trận chung kết không diễn ra như mong đợi. Nhưng không sao, Thái Lan và Việt Nam còn gặp nhau nhiều lần nữa. Bóng đá phải như vậy mới hấp dẫn và vui vẻ. Đây thực sự là một giải đấu thú vị. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại vào năm tới”.

Trong khi đó, HLV Michel Pisetta của Giahtem African Team, đội bóng quy tụ nhiều cầu thủ nước ngoài từng thi đấu chuyên nghiệp, đánh giá bầu không khí tại giải đấu rất sôi động, thậm chí khiến một số học trò của ông choáng ngợp và chịu áp lực tâm lý.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm một giải đấu 6v6 nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng có chút tiếc nuối khi để thua TPG Thảo Vy Organic Việt Nam với tỷ số 1-2 ở trận bán kết. Nếu tập trung hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn, mọi thứ có thể đã khác", ông nói.

Về phần HLV James Mc Aloon (Sporting SG), ông chia sẻ: “TPG Thảo Vy Organic Việt Nam quá mạnh và họ lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng. Còn chúng tôi cần thêm thời gian để thích nghi với sân chơi mới lạ này.

TPG6v6 thực sự hấp dẫn bởi tốc độ thi đấu nhanh, rất ít tình huống bóng chết. Đặc biệt, luật đá phạt đền từ giữa sân khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau và chức vô địch chính là mục tiêu mà Sporting SG hướng tới”.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson, người cũng tham gia giải đấu đánh giá: “Bầu không khí ở đây thậm chí còn có thể vượt qua một số trận đấu tại V-League và giải hạng Nhất. Tôi phải thốt lên rằng: Wow! Tôi thực sự bất ngờ trước cách tổ chức bài bản và chuyên nghiệp của giải đấu”.

Theo ThS. Luật sư Võ Đan Mạch - Trưởng BTC TPG6v6 Tứ hùng Quốc tế - Care For Việt Nam Cup 2026, việc tổ chức giải đấu Tứ hùng Quốc tế là một trong những bước đi cụ thể của TPG trong chiến lược phát triển bóng đá 6v6 tại Việt Nam.

“Xa hơn, chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái bóng đá 6 người phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững, để bộ môn này không chỉ phát triển mạnh mẽ ở phạm vi phong trào mà còn có thêm nhiều cơ hội vươn ra sân chơi quốc tế trong tương lai”, ThS. Luật sư Võ Đan Mạch khẳng định.

Bên cạnh nhà tài trợ chính Care For Việt Nam, TPG6v6 Tứ hùng Quốc tế - Care For Việt Nam Cup 2026 còn nhận được sự quan tâm, tài trợ và đồng hành của nhiều thương hiệu như Zocker, Bidrico, Ligpro, Bia Saigon, W Group, Thể thao iWin, Egan - CPSport, Sâm Ngọc Linh Saponin, dầu nhớt Hyundai Xteer, nước uống thể thao T+Sport, LED Khởi Nguyên KNC…

Một số hình ảnh lễ trao giải

Pháo hoa được bắn lên

ĐỖ HOÀNG