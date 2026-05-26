Milano FC đăng quang TPG 6v6 ở Khu vực Đà Nẵng

Milano FC đã xuất sắc đăng quang Giải bóng đá phong trào TPG 6v6 - Care for Việt Nam Cup 2026 (Khu vực Đà Nẵng - miền Trung), sau khi đánh bại Quảng cáo Trần Gia, nhờ “bàn thắng vàng” của Hòa Hiệp. Như vậy, Vòng loại TPG 6v6 đã đi được 3/4 chặng đường...

TPG 6v6 - Care for Việt Nam Cup 2026 (Khu vực Đà Nẵng - miền Trung) thu hút 12 đội bóng tham gia, bao gồm: Milano FC, Quảng cáo Trần Gia, Quảng cáo Phát Đạt, Nhân Đức FC, Chân Mây FC, Đỗ Ngọc Bank, Linh Loan FC, Nalod Hotel, Thế giới điện máy, Điện lạnh Minh Phúc, Nha Khoa Metal và cả Anh FC.

Sau hàng loạt trận đấu quá gay cấn, 2 đội bóng xuất sắc nhất là Milano FC và Quảng cáo Trần Gia bước vào cuộc đối đầu cuối cùng: trận đấu chung kết tranh ngôi vô địch. Hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, 2 đội bước vào hiệp phụ kịch tính với thể thức 2 phút rút mỗi bên 1 người và bàn thắng vàng.

Milano FC trở thành đội bản lĩnh hơn. Pha lập công quan trọng của Hòa Hiệp ở loạt 3v3 giúp đội bóng này đánh bại Quảng cáo Trần Gia với tỉ số chung cuộc là 2-1. Như vậy, Milano FC và Quảng cáo Trần Gia sẽ đại diện cho Khu vực miền Trung tranh tài cùng 6 cái tên còn lại từ các Khu vực khác trên toàn quốc.

BLV Lê Quân, thành viên BTC giải đấu tại Sân Tuyên Sơn (thuộc về Team Truyền lửa Bóng đá TV) nhận xét: “TPG 6v6 - Carefor VN Cup Khu vực Miền Trung thực sự là một sân chơi đầy cảm xúc, chất lượng. Dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng các đội bóng vẫn thi đấu với tinh thần cực kỳ lửa, cống hiến”.

“Tất cả đã cháy hết mình trên sân cỏ (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng), mang đến những trận cầu - vòng đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc cho đám đông khán giả trên khán đài. Chính tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã tạo nên sức hút và dấu ấn đặc biệt cho TPG 6v6 Carefor VN Cup - Khu vực Miền Trung!”.

“Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn là kết nối đam mê bóng đá, lan tỏa tinh thần thể thao và tình anh em giữa các đội bóng. Với cá nhân tôi, được đồng hành và chứng kiến ​​bầu không khí này là một cảm xúc rất đặc biệt. Hy vọng TPG 6v6 Carefor VN Cup sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành giải đấu uy tín hàng đầu Khu vực miền Trung”.

“Trận chung kết giữa Milano Đà Nẵng và QC Trần Gia Quảng Ngãi đã mang lại quá nhiều cảm xúc. Từ những pha bóng không tính toán, tinh thần chiến đấu đỏ lửa cho đến sự quyết tâm của 2 vương quốc đã tạo nên một bầu không khí mạnh mẽ”

“Đây không chỉ là một trận đấu tranh cúp, mà còn là nơi cảm xúc, đam mê và tinh thần bóng đá phủi được thể hiện trọn vẹn nhất. Tôi tin các đại diện của miền Trung sẽ tạo rất nhiều bất ngờ ở VCK toàn quốc”, BLV Lê Quân hào hứng chia sẻ.

ĐỖ HOÀNG