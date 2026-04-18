Hiệu ứng bất ngờ của sân chơi 6v6

Từ TPG 6v6 - Care For Việt Nam, đến Be A Pro: Football 6v6 Cup, hiện bóng đá phong trào Việt Nam, từ trong Nam ra ngoài Bắc, đang được tiếp những ngọn lửa tươi mới bởi một sân chơi có sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế, có cả giải đấu đẳng cấp World Cup. Sân chơi 6v6 được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới, giúp Việt Nam hòa nhập quốc tế!

BTC từ Hà Nội tự trải nghiệm sân 6v6 tại TPHCM hồi đầu tháng 4

Cuối tuần trước, TPG 6v6 (mùa 2) đã kết thúc với thành công vượt quá mong đợi. Đơn vị tổ chức Ta Pha Group từ những bỡ ngỡ ban đầu khi tổ chức “mùa giải tiên phong” hồi 2025 giờ đây đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn, mang lại một bầu không khí tuyệt vời trên khán đài.

Dưới sân đấu, các đội bóng thể hiện đúng chất futsal, vốn là “đặc trưng” của miền Nam nói chung và của TPHCM nói riêng. Những trận đấu nhanh, đậm chất kỹ thuật. Những điều luật kỳ lạ thú vị, như đã pen từ vạch vôi giữa sân trong vòng 20 giây, vào hiệp phụ sẽ rút 1 người mỗi bên sau 2 phút... Những clip triệu view và gần 11 ngàn người xem trực tiếp trận CK.

Tuy TPG 6v6 - Care For Việt Nam đã khép lại, nhưng lễ hội 6v6 chưa kết thúc. Sáng ngày mai, Chủ nhật 19-4, tại Tổ hợp sân thể thao VSF Gò Vấp (16 Nguyễn Văn Dung, Phường An Nhơn, TPHCM), 6v6 BAP Cup được mang từ Hà Nội vào sẽ diễn ra với sự tham dự của 8 đội bóng.

“Ông chú U50” Phạm Cao Sơn - một thành viên của BTC giải, người đang rất nổi tiếng ngoài Bắc với mô hình “Bóng đá cho mọi người” quy tụ 512 đội bóng phong trào (chủ yếu là sinh viên và học sinh) cho biết: “Làm giải đấu sân 6 người không tốn nhiều thời gian đâu anh”.

“Các trận đấu chủ yếu chỉ diễn ra trong vòng 15-20 phút. Một giải của một cụm, vì thế diễn ra gói gọn trong 1 ngày. Chủ yếu tạo sân chơi cho các bạn, các đội muốn cọ xát với nhau và không thu chi phí. Riêng 6v6 BAP Cup như mồi lửa để đốt lên cho phong trào tương lai”.

Ngày mai, tại Tổ hợp sân thể thao VSF Gò Vấp, giới phủi Sài Gòn sẽ lại có dịp quy tụ cùng với nhau, dàn cầu thủ hay HLV tham gia toàn là “binh hùng tướng mạnh”, từ Hồng Kông, Tuấn Neymar... đến HLV Tài beo, Phú Gia Lai... ai cũng nổi lên từ sân chơi futsal 5 người kỹ thuật.

Ông Louis Nguyễn - thành viên BTC chia sẻ: “6v6 BAP Cup với 3 Khu vực là Hà Nội, TPHCM rồi Đà Nẵng sẽ là bước đệm ban đầu. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một giải đấu đại trà đậm chất công chúng như kiểu giải 512 đội ngoài Hà Nội, dự kiến khoảng 64 đội tham gia”.

“Và tất cả đều hướng đến mục đích chung: Xây một cái nền to lớn và rộng rãi, thu thập data hướng đến việc tìm ra đại diện 6v6 Việt Nam ưu tú tham dự giải đấu World Cup 6v6. Và hiện tại, chúng tôi đã gửi thư hỏi sang cho Liên đoàn bóng đá mini thế giới (World Minifootball Federation - chuyên tổ chức các giải sân 5 và sân 6 toàn cầu), hy vọng sẽ sớm có hồi đáp”.

Ở thời điểm mà sân chơi 7 người đang có dấu hiệu chững lại, SPL-S8 đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi tìm nhà tài trợ mới, nhiều đội bóng chán nản bỏ chơi, sự xuất hiện của hệ giải 6v6 với tham vọng đưa đại diện Việt Nam đi tham dự World Cup là rất tuyệt vời.

ĐỖ HOÀNG