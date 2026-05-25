CTG lâm nguy khi để thua “làn gió núi” 49K1

Giải bóng đá phong trào 6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cup 2026 - vừa trải qua 2 lượt trận đầu tiên vòng phân hạng, với hàng loạt kết quả bất ngờ và khó lường. Những đội bóng được đánh giá cao như Liên Thành FC, đặc biệt là Ứng cử viên vô địch CTG FC liên tục để thua và rơi vào tình thế có thể bị loại!

BXH 2 lượt trận đầu tiên vòng phân hạng 6v6 FS Champions U23

Ngày thi đấu thứ 2 vòng phân hạng (Chủ nhật, 24-5) diễn ra hấp dẫn hơn ngày đầu tiên rất là nhiều khi có những đội bóng đã sớm “đề pa bứt phá” để giành vé sớm. Những đội bóng phía dưới cũng bắt đầu vươn lên mạnh mẽ để cạnh tranh.

“Làn gió núi” đến từ Lâm Đồng: 49K1 FC bất ngờ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi đánh bại Ứng viên CTG FC với tỷ số tối thiểu nhưng cần thiết là 1-0. Với 2 trận toàn thắng, 6 điểm tuyệt đối, 49K1 FC vươn lên dẫn đầu BXH, gần như chắc chắn nằm ở trong Tốp 3 vòng phân hạng và chiếm suất lọt vào vòng sau.

Đổi ngược lại, CTG FC dù được đánh giá rất cao nhưng đã trải nghiệm 2 trận toàn thua, hiện xếp áp chót BXH với hiệu số 2-4 và chưa được điểm nào. Nếu muốn giành vé vào vòng play-off, CTG FC buộc phải thắng ở trận cuối và cầu mong các kết quả khác có lợi.

Cũng có “số khổ” như CTG FC chính là Liên Thành FC. Dù được đánh giá khá cao tương tự, đội bóng này cũng trải qua 2 trận thua liên tiếp, chưa được điểm nào và thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào sau khi để lọt lưới đến 8 bàn, sau khi thua Xây dựng Hoàng Vũ với tỷ số 0-3 vào hôm qua.

Trong khi đó, Diệt mối Thành công và BU FC (Đại học Ngân hàng) đã tiến lại rất gần với tấm vé vào vòng knock-out nhưng lại để Pi Four và Xây dựng Minh Cảnh - Singa Land bất ngờ lấy mất điểm số ở những giây cuối cùn trong trận đấu thứ 2 vòng phân hạng.

ACH Trí Nẫu (một Ứng cử viên khác) cũng đã đi tiếp với trận hòa 0-0 trước Friendly FC. Đại diện đến từ Khánh Hòa dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng cũng chưa ai xuyên thủng lưới được họ và 2 điểm đủ cho họ làm vốn trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Hiện tại, tình hình vẫn là rất phức tạp khi chỉ mới có 4 đội chắc chắn đi tiếp: 49K1, Pi Four, Xây dựng Hoàng Vũ và ACH Trí Nẫu. 6 đội còn lại sẽ phải tiếp tục thật nỗ lực để giành 4 tấm vé play-off còn lại.

Một trận hòa sẽ giúp Diệt mối Thành Công đi tiếp, nhưng với CTG, Liên Thành, XDMC Singa Land, BU FC và Friendly thì một chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng là bắt buộc nếu muốn tiếp tục giải đấu.

ĐỖ HOÀNG