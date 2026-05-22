6v6 FS Champions U23 mang đến sân chơi cho các bạn trẻ mê bóng đá

Ngày mai, thứ Bảy 23-5, Giải bóng đá phong trào 6v6 FC Champions U23 - Cô Vang Cúp 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Sân PM Sport (104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TPHCM) với trận đấu khai mạc giữa Friendly FC và Xây dựng Hoàng Vũ FC, diễn ra vào lúc 16 giờ 45. Ông Nguyễn Việt Quốc, Trưởng BTC giải đã có chia sẻ trước giờ bóng lăn...

Coach Louis Nguyễn (áo trắng đeo mắt kiếng ở giữa)

“Mục đích khi tôi và các đối tác, đồng đội đứng ra tổ chức giải đấu này là muốn mang đến sân chơi mới 6v6 cho các bạn trẻ được thể hiện trọn vẹn niềm đam mê bóng đá, và ở lứa trẻ U23 này sẽ là những khát khao của tuổi trẻ những kỷ niệm được giao lưu học hỏi lẫn nhau từ các bạn ở mọi miền tổ quốc Việt Nam”, Coach Louis Nguyễn cho biết.

Thể thức thi đấu 6v6, với “phát súng” từ Ta Pha Cup, rồi đến BAP Cup, đang lan tỏa rất là mạnh mẽ với sức sống mới, mang đến một sự cạnh tranh thú vị cho bóng đá sân 7 - vốn đã được định hình từ nhiều năm qua trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Coach Louis Nguyễn có những đánh giá về sự khác biệt của 2 sân chơi này: “Sự khác biệt lớn đến từ 6v6 đó là bản sắc rõ nét của môn futsal, khi cầu thủ phải xử lý trong phạm vi hẹp, nhịp độ trận đấu luôn chuyển đổi nhanh, bóng nảy phải kiểm soát cơ bản tốt và bên cạnh là thay đổi cầu thủ theo tổ đấu cũng diễn ra rất là linh hoạt!”.

Với 10 đội bóng có lực lượng trẻ đăng ký tham gia giải đấu năm nay, Coach Louis Nguyễn có đưa ra nhận định: “10 đội bóng tham gia giải lần này đều là hầu hết các bạn sinh viên đang trên ghế giảng đường. Những đội bóng như Pi Four, CTG, ACH Trí Nẫu và cả Xây dựng Minh Cảnh nhỉnh hơn về chất lượng - kinh nghiệm khi có nhiều cầu thủ đã đang thi đấu tại các giải Futsal Vô địch quốc gia, SPL, HPL...”

“Với việc thể thức 6v6 là mới cũng như các sự thích nghi rất nhanh từ các đội bóng, tôi rất kỳ vọng duy trì giải đấu U23 mỗi năm. Trong tương lai, hy vọng chúng tôi sẽ có được sự kết nối cùng Liên đoàn bóng đá 6v6 tại Khu vực châu Á, để cho những giải đấu 6v6 tại Việt Nam được quốc tế công nhận, đưa các đội bóng Việt Nam xuất ngoại cọ xát. Từ đó, góp phần phát triển bóng đá phong trào TPHCM và cả nước”.

Ngày mai, giải sẽ diễn ra với các cặp đấu: Friendly FC - Xây dựng Hoàng Vũ FC (lúc 16 giờ 30), CTG FC - Diệt mối Thành Công FC (17 giờ 30), Liên Thành FC - ACH Trí Nẫu FC (lúc 18 giờ 15), GMC Pi4 FC - Xây dựng Minh Cảnh Singland FC (19 giờ) và BU FC (Đại học Ngân hàng) - 49K1 FC (19 giờ 45).

ĐỖ HOÀNG