Thảo Vy Organic, Bamboo và An Biên hiện vẫn toàn thắng ở SPL - S8

Tiếp tục giành chiến thắng ở Vòng đấu thứ 3 của SPL - S8 (Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia - Khu vực TPHCM), Thảo Vy Organic, Bamboo FC và An Biên FC giữ thành tích toàn thắng ấn tượng và cùng nhau chia sẻ 3 vị trí ngự trị trên BXH với 9 điểm tuyệt đối!

Thảo Vy Organic đánh bại STP Food 2-0

Trận đấu Thảo Vy Organic - STP Food chứng kiến lần đầu tiên, cả 2 ông bầu của 2 đội bóng là Dương Sugar và Thiện điều bước ra sân đối đầu với nhau, như những gì họ đã hứa hẹn trên trang mạng xã hội Facebook.

Tuy vậy, cục diện trận đấu không diễn ra thư thả như những gì người ta nghĩ. Từ thời điểm Huy Marez nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân, áp lực đã đè nặng lên phần sân của Thảo Vy Organic khi STP Food lợi thế hơn người.

Đây cũng là lúc bản lĩnh của Hồng Kông và các đồng đội được thể hiện rõ nét. Dù thua thiệt về mặt nhân sự, Thảo Vy Organic vẫn thể hiện bản lĩnh của Nhà Đương kim vô địch SPL khi liên tục có các bàn thắng mở tỷ số và dẫn 2-0.

Những pha lập công của Âu Dương Quân, và sau đó là Nhật Bổn - ở thời điểm STP Food buộc dâng cao đội hình đá power-play với hy vọng san bằng cách biệt, đã giúp cho đội bóng của bầu Dương Sugar thắng trận thứ 3 liên tiếp.

Ở phía ngược lại, trong một ngày cực kỳ kém may mắn, STP Food FC của bầu Thiện điều bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và đành chấp nhận một kết quả trắng tay đáng thất vọng tiếp theo. Hiện tại STP Food đã để thua cả 3 trận ra sân!

Trong một kết quả rất đáng chú ý khác, Bamboo FC của bầu Nghĩa dola tiếp tục chơi thăng hoa dù phải đối mặt với một “ông lớn” như là Nghiêm Phạm Holdings. Đối mặt với đối thủ giàu truyền thống và tên tuổi, Bamboo đã thắng 2-0.

Hai bàn thắng của Bamboo FC được ghi do công của Tấn Thịnh và Hữu Phước, đều rất là đẹp mắt. Như vậy, Bamboo FC đã toàn thắng cả 3 trận đấu mở màn. Trước đó họ đã thắng Xây dựng Phan Kha 3-1 và Đại học Nông Lâm 5-1.

Kết quả này cũng là một thất vọng dành cho Nghiêm Phạm Holdings của bầu Tuấn Nghiêm. Dù là một đội bóng lâu đời nhất, có truyền thống và có thực lực, nhưng các thầy trò Coach Dũng nghêu vẫn hay để thua ở các trận đấu người hâm mộ rất kỳ vọng.

Cuối cùng, An Biên FC của bầu Tâm TOTO cũng giành trận thắng tuyệt đối thứ 3 khi đánh bại Phúc Khang FC với tỷ số rõ ràng 4-1; trong đó Long củi đã lập cú đúp ngoạn mục để chứng tỏ những ngày tháng đi Nga không khiến anh cùn nhụt đi.

Như vậy, An Biên hiện xếp đầu BXH với hiệu số bàn thắng bại là 13-4; xếp thứ nhì là Bamboo FC với hiệu số 10-2 và xếp thứ 3 là Thảo Vy Organic với hiệu số 8-2. Cả 3 đội đều có 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Và hãy chờ xem, ai sẽ bứt phá lên ở vòng 4.

Nhật Bổn ghi bàn ấn định chiến thắng cho Thảo Vy Organic

Bamboo (áo trắng) bất ngờ đánh bại Nghiêm Phạm Holdings

An Biên thắng để vươn lên dẫn đầu BXH

ĐỖ HOÀNG