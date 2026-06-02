Bạn tổ chức 6v6 FS Champions U23 khát khao tạo thêm nhiều sân chơi

Lắng đọng lại sau 2 ngày kể từ Lễ bế mạc của Giải bóng đá phong trào 6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cúp 2026, thì ông Nguyễn Việt Quốc (Coach Louis Nguyễn) có thời gian để nhìn lại và đánh giá giải đấu thứ 2 của mình, trong tư cách Trưởng BTC giải...

Trưởng BTC giải Nguyễn Việt Quốc khao khát tổ chức thêm nhiều sân chơi trong tương lai

Giao thoa giữa futsal và 6v6

“ACH Trí Nẫu và GMC PI Four là một trận đấu khá thú vị, vì hầu hết lực lượng 2 đội vào đến chung kết đều là những cầu thủ trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu và tư duy chơi bóng đã được hình thành ở “sới phủi” TPHCM gần 2-3 năm nay, hầu hết các em đang thi đấu cho các đội bóng lớn tại SPL”.

“GMC PI4 có phần trội hơn - nhờ HLV Tấn Đông, một trụ cột tại CLB futsal Tân Hiệp Hưng thi đấu cấp độ futsal quốc gia. Theo như HLV Tấn Đông chia sẻ, anh đã dõi theo huấn luyện lứa U23 GMC PI4 này suốt 3 năm nay”.

“Rõ ràng, HLV Tấn Đông hiểu tường tận tính cách thái độ chuyên môn thi đấu của từng cầu thủ trẻ trong đội của mình, có những chỉ đạo đề xuất hợp lý. Do đó, GMC PI4 thi đấu kỷ luật, chiến thuật đúng đắn cho chung kết”.

“Ở chiến tuyến bên kia, ACH Trí Nẫu có HLV Vương Sáu còi, tuy cũng là một người am hiểu các cầu thủ trẻ của đội nhưng lại có phần bị chi phối lực lượng và hầu hết là điểm sáng của trận đấu chung kết đến từ từng cá nhân”.

“Trận chung kết của 6v6 U23 FS Champions đúng là sự đấu trí của 2 HLV am hiểu sâu sắc về futsal, cùng toàn thể các cầu thủ thi đấu có kinh nghiệm. Khi đó, với những sự toan tính hợp lý hơn, GMC FI4 thắng xứng đáng”.

“Xuyên suốt giải đấu, do chúng tôi không cấm các cầu thủ trẻ đang tham dự những giải đấu lớn như là SPL, HLV, Giải futsal Vô địch quốc gia, thế nên, tính chuyên môn đòi hỏi rất cao. Các cầu thủ chơi với thể thức 6v6 nơi yếu tố thể lực và tư duy futsal được phát huy rõ rệt nhất, dẫn đến các trận đấu hấp dẫn”.

“Trong khi có phần các cầu thủ trẻ đã tham gia thi đấu ở môi trường futsal bán chuyên và chuyên nghiệp, thì trên băng ghế huấn luyện, HLV của các đội bóng cũng đều trưởng thành từ môi trường futsal như là Chí Tiến (Đại học Ngân hàng), Vương Nguyễn Thuận (CTG). Chiến thuật của các trận đấu của giải cũng đậm chất futsal”.

Học hỏi để tổ chức giải thành công

“Về công tác tổ chức, bản thân tôi lần đầu đứng ra vận động nguồn lực để tổ chức giải, thật sự rất lo lắng cùng bỡ ngỡ nhưng được sự hướng dẫn từ các anh nghệ sĩ Trần Bùm (nhà tài trợ chính)... được sự góp ý từ nhiều anh lớn, với sự hỗ trợ của ê kíp FS NETWORK do Phát Cody điều phối, có thể nói giải đấu đã thành công”.

“Trong 4 ngày thi đấu, đội ngũ tổ chức giải đấu chúng tôi vẫn luôn cố gắng vận hành từng khâu theo cách chuyên nghiệp nhất, xử lý mọi việc hợp lý, giúp U23 Cô Vang Cúp được nâng cao hình tranh trong cộng đồng bóng đá phủi dù mới tổ chức lần đầu tiên”, Coach Louis nói về đứa con tinh thần thứ 2, nhưng tâm huyết nhất của mình.

Khát khao tạo thêm các sân chơi trong tương lai gần

Là một người rất mê đá bóng, nhưng không có điều kiện chơi bóng phong trào hạng cao nhất dù kinh qua rất nhiều vị trí với sân chơi phủi suốt thời gian qua như Trưởng đoàn, HLV trưởng... Coach Louis khát khao tạo thêm sân chơi cho các em, và anh đã thành công bước đầu.

“Bản thân tôi từ nhỏ mê bóng đá lắm. Nhưng không có nhiều sân chơi, không đủ điều kiện chơi bóng từ xưa. Giờ đây, tôi thấy mình đủ sức để phát triển môn bóng đá 6v6 này. Hình ảnh các cầu thủ trẻ được chơi bóng với tất cả sự nhiệt huyết thi đấu là một trong những thứ tôi cảm thấy hạnh phúc khi tổ chức giải đấu”.

Không chỉ Coach Louis Nguyễn, Khách mời đặc biệt của đêm bế mạc giải đấu - Cựu tuyển thủ và hiện đang là HLV, ông Trần Minh Chiến, cũng tỏ ra phấn khích khi xem các cầu thủ trẻ thi đấu ở giải 6v6: “Nhìn mấy đứa nhỏ thi đấu, tự nhiên cảm giác năng lượng tràn trề, thấy bản thân như mình còn rất trẻ”.

“Bóng đá không chỉ có cạnh tranh cướp bóng và ghi bàn, giành lấy vị thế hơn thua, mà nó còn là giao lưu học hỏi lẫn nhau, là những cái bắt tay ngay sau va chạm, những cái ôm khi trận đấu kết thúc. Suy cho cùng sau tất cả trận đấu, thì các em các cầu thủ trẻ được thỏa niềm đam mê và chia sẻ lan tỏa niềm đam mê!”.

Với những khát khao như vậy, với Coach Louis Nguyễn, tương lai hẳn là rất bận rộn với hàng loạt kế hoạch tổ chức thêm nhiều giải đấu khác nhau, để tạo ra thêm nhiều sân chơi: “Chắc chắn là tháng 7 này; thì em và ekip sẽ tổ chức giải đấu 6v6 FS Champions U13 và U15 tại TPHCM, với hậu thuẫn từ CLB Hiệp Bình Chánh”.

“Mong muốn chúng tôi vẫn là như cũ: Hy vọng lan tỏa và phát triển thể thức 6v6 rộng rãi khắp cả nước. Tổ chức giải cho lứa tuổi U13 và U15 sẽ là bước đi đúng đắn nhất. Vì phát triển bóng đá bất kỳ, phải bắt đầu từ thấp lên cao, và từ nhỏ đến lớn”.

“Tiếp theo đó, vào tháng 8, có thể tôi sẽ tổ chức giải bóng đá phong trào sân 11 trên địa bàn TPHCM. Hiện nay, bóng đá sân 11 cũng không có nhiều giải đấu nào chất lượng, nên đây có lẽ là sân chơi cũng rất phù hợp với nhiều đội bóng đam mê sân lớn”.

Nghệ sĩ Trầm Bùm (phải) và Bloger Brasil Nguyễn

Vua phủi Capdevila (áo đen) trong buổi lễ bế mạc

HLV Trần Minh Chiến chuẩn bị trao cúp cho đội vô địch

ĐỖ HOÀNG