BPL - S7: Nam Dong Cafe - đội bóng của “2 anh Ba” khởi đầu với trận hòa 2-2

Nam Dong Cafe, đội bóng đến từ Gia Lai dưới sự dẫn dắt của HLV Bá Tiến đã mở màn BPL - S7 (EXO-C Cup 2026) - Giải bóng đá 7 người Vô địch TPHCM mở rộng, với trận hòa đầy tiếc nuối với Vườn lan Hải Tú. Là một trong số các đội bóng phải di chuyển xa nhất, đây là kết quả không tồi để cả đội sẽ hướng đến chuyến hành trình còn lại tại Sân phủi Tân Uyên.

HLV Bá Tiến ("anh Ba" nhỏ) đang chỉ đạo bên cạnh ông bầu Tuyền ("anh Ba" lớn) trước một trận đấu

HLV Bá Tiến (thường được các cầu thủ, đồng đội, hay học trò gọi thân mật là: “anh Ba”) dẫn dắt Nam Dong Cafe mang đến một lối đá sảng khoái và đã sớm gây ra bất ngờ trước một đối thủ bóng được đánh giá cao là: Vườn lan Hải Tú (từng lọt đến vòng bán kết của Giải bóng đá Sân 7 Cai Lậy - Cúp Agribank).

Ngay ở trong hiệp 1 của trận đấu mở màn BPL - S7, Nam Dong Cafe sớm ghi 2 bàn, nhờ công của Tài mắt nâu, để vượt lên dẫn trước 2-0 trước đội bóng nhiều sao số là Vườn lan Hải Tú. Tuy vậy, rất tiếc, ở trong hiệp đấu thứ 2, đoàn quân của HLV Bá Tiến không thể giữ được tình thế và liên tục bị gỡ 2 bàn, rồi chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Đây là một kết quả không tồi đối với đội bóng có truyền thống lâu đời. HLV Bá Tiến chia sẻ xuất xứ của đội bóng anh đang dẫn dắt: “Đội thành lập năm 1992, tiền thân là Yên Đỗ Gia Lai. Lúc đầu đội chỉ sinh hoạt sân chơi 11 người. Vì có truyền thống lâu đời nên nhiều người thường nói đùa là, đội bóng ra đời trước cả Hoàng Anh Gia Lai”.

“Ông bầu” của đội bóng là “anh Ba đen”, tên Phạm Thanh Tuyền, là một người cực kỳ đam mê bóng đá và đóng góp cho phong trào bóng đá ở Gia Lai - qua nhiều giai đoạn từ xưa đến nay. Công ty nhà của anh Ba làm đa lĩnh vực từ công nghiệp đến nông nghiệp nhưng vài năm trở lại đây chuyên về phân phối thêm cả về cà phê. Thế nên, anh Ba quyết định đổi tên đội bóng gắn liền với thương hiệu”, HLV Bá Tiến chia sẻ.

HLV là cựu chuyên futsal này nói thêm về mối nhân duyên giữa anh, “anh Ba nhỏ” với “anh Ba lớn” - anh Tuyền: “Tôi cùng anh Ba là đồng hương như thời còn chưa tách tỉnh Gia Lai -Kon Tum. Hồi còn nhỏ, tôi từng lên đá giao lưu với đội, rồi 2 anh em hợp tính nhau nên thân thiết từ đó đến giờ, từng tham gia nhiều giải với Yên Đỗ Gia Lai”.

Đội bóng là một “thương hiệu nho nhỏ” của phủi Tây Nguyên - với nhiều cầu thủ đáng chú ý như là Hồng xào, Trung bờm, Thiên lôi. Chơi cho Nam Dong Cafe, các cầu thủ sẽ được anh Ba tạo cơ hội có công ăn việc làm ổn định. Hiện tại thì, Nam Dong Cafe đang có hướng phát triển tốt, nhân sự là kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó nhiều anh em đã có kinh nghiệm chinh chiến trong môi trường SPL và VSC nhiều năm...

Với trận hòa 2-2 mở màn, hy vọng Nam Dong Cafe của “2 anh Ba” sẽ có thành tích tốt hơn trong các trận đấu vòng bảng tiếp theo trong bảng đấu!

2 "anh Ba"

Đội hình của Nam Dong Cafe

Ăn mừng bàn thắng

Lại ăn mừng bàn thắng

ĐỖ HOÀNG