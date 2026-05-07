49K1 FC là đội đầu tiên đăng ký tham gia 6v6 FS Champions U23

Sau thành công của Giải đấu “Be A Pro: 6v6 Cup” ở tại Khu vực TPHCM, ông Nguyễn Việt Quốc - Coach Louis Nguyễn - tiếp nối tổ chức giải phủi sân 6 cho lứa tuổi U23 cũng tại TPHCM, với hy vọng tạo nên một lực lượng kế thừa cho sân chơi hứa hẹn sẽ bùng nổ trong 1-2 năm nữa.

Cúp vô địch của 6v6 FS Champions U23

Giải bóng đá “6v6 FC Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 23-5 và 24-5; cùng với 30-5 và 31-5 tại Sân Bóng đá PM Sports (địa chỉ 104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn - TPHCM).

Hiện tại, BTC giải đấu đang tích cực quảng bá thông tin về giải qua Fan Page FC Network trên Facebook và Truyenlua.vn (Truyền lửa Bóng đá), để tạo ra bầu không khí nóng bỏng khi tuần lễ thi đấu tiến gần.

“6v6 FC Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” cũng đã chào đón đội bóng đăng ký tham gia đầu tiên: 49K1 FC (hay còn gọi là 49K1 Bảo Lộc FC), đội bóng đến từ vùng cao nguyên mang đậm bản sắc vùng cao.

49K1 FC mang trên mình mã biển số đặc đầy tự hào của Thành phố Bảo Lộc (49-K1), đại diện nổi bật đến từ vùng đất cao nguyên Đạ Tẻh - Lâm Đồng hứa hẹn thổi tới một luồng gió cực kỳ mạnh mẽ và khó khăn tại Sân PM Sports.

“Những chú voi con” vốn đầy tốc độ, đầy kỹ thuật và cũng đầy bền bỉ luôn tạo ra nhiều tiếng vang tại các giải đấu gần đây sẽ là một bài toán thú vị cho các đội bóng trẻ ở vùng đồng bằng của Thành phố mang tên Bác.

Được giới chuyên môn đánh giá là một thế lực hấp dẫn với nhiều hảo thủ trẻ ở độ tuổi U20, 49K1 FC sở hữu dàn binh lực đầy nhiệt huyết, nổi bật với nền tảng sức mạnh sung mãn và những pha bứt tốc như gió thổi cao nguyên.

Sự lỳ lợm, gan góc của những người con núi rừng Đạ Tẻh - Lâm Đồng sẽ là một chốt chặn rất đáng kể dành cho bất kỳ thế lực nào có tham vọng chạm tay vào chiếc cúp “Huyết lộc vàng” danh giá lung linh.

49K1 FC là đội đầu tiên tham dự giải

Ngoài 49K1 FC, chân dung 11 đội bóng trẻ còn lại tham gia “6v6 FC Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” sẽ lần lượt được giới thiệu trong thời gian sắp tới, và hứa hẹn mang đến cho làng bóng đá phủi Sài Gòn một món ăn tinh thần hấp dẫn khác trong những ngày tháng 5.

Khi SPL - S8 sắp sửa khai diễn vào cuối tuần này - tại SVĐ Phước Long (địa chỉ 146 Nam Hòa) trong bối cảnh khó khăn vì thiếu nhà tài trợ, sự vươn lên của sân chơi 6v6 như một cách lấp vào chỗ trống và tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho các ông bầu, các cầu thủ và cả khán giả ưa thích bóng đá phong trào.

ĐỖ HOÀNG