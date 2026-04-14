Màn trình diễn “tuyệt đối futsal” của Thảo Vy Organic FC

Trong ngày tuyển futsal Việt Nam giành tấm HCĐ của Asean Championship (đánh bại Australia 4-0), trước sự chứng kiến của người hùng Futsal World Cup Nguyễn Minh Trí, “tổ futsal” của Thảo Vy Organic FC rất xuất sắc giành ngôi vô địch giải TPG 6v6 - Care For Việt Nam với màn trình diễn mang đậm chất sân nhỏ, dưới ánh mắt của gần 11.000 CĐV.

Thảo Vy Organic vô địch TPG 6v6 bằng lối chơi đậm chất futsal

1-Dù đã 2 ngày trôi qua, kể từ khi trận chung kết TPG 6v6 - Care For Việt Nam 2026 (Khu vực của TPHCM) giữa Thảo Vy Organic và Hoàng Long FC khép lại, nhưng sức nóng từ cuộc chiến chung cục nói riêng, và cả giải đấu nói chung, vẫn lan tỏa hầm hập trên mạng xã hội, y như là cái nóng của khí hậu TPHCM ở thời điểm hiện tại.

Những clip đá penalty theo phong cách 6v6 - không phải là từ vạch vôi cố định sút thẳng vào khung thành có thủ môn trấn giữ như bình thường, mà các cầu thủ được rê bóng từ vạch vôi giữa sân và tìm cách đưa bóng qua người thủ môn trong 20 giây của những Messi Tèo, Phúc lủi... đã tạo ra cơn bão mạng với cả triệu lượt người xem!

Lâu lắm rồi, mới có một giải đấu phủi mang đậm chất futsal, đánh chiếm trái tim, đến tận cả tâm can, của nhiều khán giả hâm mộ bóng đá futsal và phong trào của Sài Gòn. Đã từ lâu lắm rồi, khi mà giải phủi sân 7 hiện nay lại mang đậm chất sân 11 - khi những HLV, cầu thủ trưởng thành từ sân lớn được trọng dụng và chiếm ưu thế lớn...

Những gì giải TPG 6v6 - Care For Việt Nam 2026 (Khu vực TPHCM) của Thạc sĩ, Luật sư Võ Đan Mạch mang lại, giúp người ta nhìn nhận lại giá trị của futsal dù rằng đây không phải kiểu giải đấu của sân nhỏ “4 đá - 1 chụp”. Có những thời điểm, trận chung kết thu hút ánh nhìn của gần 1.500 khán giả trên sân và cả 9.500 mắt xem trực tuyến.

2-Trận đấu chung kết xuất chúng chứng kiến màn tranh đấu của 2 phong cách hoàn toàn khác biệt. Một bên là Hoàng Long FC của HLV Long kẽm vốn trưởng thành từ bóng đá sân 11, rất kỷ luật trong phòng ngự và phóng bóng dài phản công nhanh chớp thời cơ, để rồi họ đã xuất sắc có bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ khá sớm sủa.

Bên còn lại, được sự dẫn dắt của Coach Tài beo, một HLV futsal lão luyện tinh quái với nhiều chiêu thức bài vở cực kỳ dị thường, cộng với dàn hào thủ toàn những cầu chuyên, hoặc cựu chuyên futsal như là Hoàng Hưng (Hưng futsal), Hồng Kông, Phúc lủi, Nhật Bổn, Nam nhóc, rồi cả Tèo Messi... liên tục phối hợp gây rối cho đối phương.

Những pha “căng cột 2” để cho tiền đạo ập vào cắt mặt ghi bàn (giúp mang lại bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết chống lại Hổ Phủi của những “sao sân 5 cũ” như Capdevila, Hoàng cao, Tuấn Vinh... đến bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu chung kết). Những pha đột phá 1-1 của Phúc lủi rồi căng ngang mạnh mẽ, cách Hồng Kông cầm bóng...

Cuối cùng, khi trận đấu bước vào giờ cộng thêm, và cứ cách 2 phút mỗi đội lại phải rút 1 cầu thủ ra khỏi sân (theo luật 6v6 quốc tế), thì chất futsal càng được Thảo Vy Organic thể hiện triệt để. Và khi mỗi bên chỉ còn 3 người (tính cả thủ môn), Coach Tài beo đã rút thủ môn Đạt mèo ra khỏi sân và đưa Messi Tèo vào sân, thứ tính toán cực quái.

Để rồi, khi Hồng Kông mặc áo bib giữ đáy đội hình của Thảo Vy Organic - chủ động cầm bóng điều nhịp trận đấu, những pha bật nhả với Tèo Messi, rồi giữ bóng và nhấn nhá giữa chuyền sang bên kia hoặc sút để xô lệch đội hình 2 cầu thủ và 1 thủ môn của Hoàng Long, trước khi đưa ngược lại cho Messi Tèo vỗ quả bóng sang cho Hưng futsal...

“Vào!”, một cú đệm bóng cận thành kết liễu - Thảo Vy Organic FC đăng quang ngôi vô địch. Quá đậm chất futsal.

3-“Bầu” Dương Sugar là người cười nhiều nhất ở trong đêm chung kết. Người vẫn luôn “mở ra cơ hội khác” cho những cựu chuyên futsal, vốn đã rời khỏi sân chơi chuyên nghiệp, có thêm sự lựa chọn với niềm vui bóng đá phong trào, giờ đây đã vô địch 3 giải liên tiếp trong giai đoạn đầu năm mới. Kể từ S7 Rạch Giá, đến BPL - S7 và 6v6 TPG.

Một khởi đầu hoàn mỹ để Thảo Vy Organic hướng đến SPL-S8 với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch, để xếp mình vào hàng ngũ của những đại gia bóng đá phủi sân 7 Sài Gòn như là An Biên, Đạt Tín... Giữa làn sóng sân 11 xâm lấn, cách Thảo Vy Organic vẫn giữ nhịp futsal như là máu - thịt - xương của cơ thể, thật quý trọng biết bao.

Và cũng không nên quên nụ cười tươi dễ thương của “bầu” Mạch. Là một kẻ ngoại đạo hoàn toàn với bóng đá phủi và phong trào, cả ngày quay cuồng với những điều luật khô khan và chính xác, trở thành người tiên phong mang giải “bóng đá trong lồng Tiger” quay về Việt Nam và giờ đây, mở ra sân chơi mới 6v6 giữa làn sóng phủi sân 7!

Rạng rỡ Lễ đăng quang của Thảo Vy Organic

Hồng Kông - Ngôi sao của Thảo Vy

"Bầu" Dương Sugar (áo đen) cười rất tươi

Nụ cười dễ thương của "bầu" Mạch

"Bầu" Mạch trao cúp cho Thảo Vy Organic

ĐỖ HOÀNG