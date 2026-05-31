SPL - S8: Kịch tính “trận thủy chiến” Nghiêm Phạm Holdings - Pi Four

Chiều qua, thứ Bảy 30-5, Loạt trận thứ 4 của SPL - S8 (Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia 2026 - Khu vực của TPHCM) tiếp tục diễn ra tại SVĐ Phước Long (Phường Phước Long, TPHCM) với những kết quả hấp dẫn, kịch tính. Đáng chú ý nhất là trận Pi Four cầm hòa Nghiêm Phạm Holdings dù bị dẫn trước 2 bàn dưới trời mưa.

Niềm vui chiến thắng của Pi Four (phía xa) và sự thất vọng của Nghiêm Phạm Holdings

Có thể chia trận đấu kịch tính này thành 2 hồi: Hồi 1 là khi các cầu thủ áo cam của Coach Dũng nghêu chiếm ưu thế áp đảo dưới trời khô; và Hồi 2 là khi các cầu thủ của bầu Thiện Đinh quật khởi ngược dòng dưới trời mưa tầm tã.

Nghiêm Phạm Holdings đã sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, K’Gôi sút xa ghi bàn ngoạn mục. Đến phút thứ 16 của hiệp 1, đội trưởng Bảo đen của Nghiêm Phạm Holdings đột phá qua 2 chiếc bóng áo đen, và tung cú dứt điểm cháy lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm.

Những tưởng, Nghiêm Phạm Holdings sẽ có “cú đúp chiến thắng” ở trong tuần này - vì trước đó họ đại diện cho Phường Tân Hưng tham gia Đại hội TDTT của TPHCM trong môn bóng đá và đã giành được vị trí Hạng 3 chung cuộc, nhưng không, trời đã đổ mưa và “phụ lòng” đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm...

Kể từ phút thứ 30, trời bắt đầu đổ mưa và sau đó là những giọt mưa rơi như trút xuống Sân Phước Long. Phút thứ 37, Kim Thuận chạm bóng rất nhạy cảm trong vòng cấm, lưới của Nghiêm Phạm Holdings rung lên và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Pi Four.

Đến phút thứ 51, những sự kiên trì không biết mệt mỏi của đội bóng áo đen cuối cùng cũng được đền đáp khi Văn Bảo chích bóng bằng mũi giày gỡ hòa ngoạn mục 2-2. Kết quả chung cuộc này cho thấy, ở trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả trời mưa hay trời nắng nhưng cả 2 đội đều phải chấp nhận mọi thứ.

Sau kết quả này, bầu Thiện Đinh có chia sẻ với Vietfootball với giọng điệu đầy cảm xúc: “Lâu rồi mới có một game, dù rằng không phải để kiếm 3 điểm, chỉ 1 điểm thôi nhưng lại có cảm giác sướng đến như vậy”.

Trận hòa này, với Nghiêm Phạm Holdings, xem như là một thất bại. Dẫn trước 2 bàn thắng với một kết quả quá có lợi, nhưng đánh mất lợi thế khi trời mưa. Chẳng lẽ là phải đổ lỗi cho ông trời khi cả 2 đội đều phải đi đấu trong điều kiện tương tự.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu (lần gần nhất là ở... vòng trước, vòng đấu thứ 3), thì đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm vẫn đánh mất điểm số trong những trận đấu không được phép chểnh mảng. Tâm lý và bản lĩnh của Nghiêm Phạm Holdings vẫn là thứ gì đó cần phải kiếm tìm và gia cố, dù họ là một thế lực ở SPL.

Tất nhiên, với kết quả níu chân nhau này, cả Nghiêm Phạm Holdings lẫn Pi Four đều tuột lại phía sau và khoảng cách giữa họ với các đội bóng dẫn đầu: An Biên, Bamboo và Thảo Vi Organic, lại tiếp tục mở rộng. Mục tiêu của họ, dù có là gì, thì càng khó thực hiện hơn.

Trận đấu giữa Nghiêm Phạm Holdings và Pi Four là cuộc đối đầu giữa 2 thế lực “cổ xưa” nhất của SPL. Tiền thân của Nghiêm Phạm Holdings là Trúc Nghinh Phong, từng tham gia SPL - S1, thời bóng còn lăn trong Sân bóng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Pi Four cũng là “phiên bản cải tiến” của W Team từ mùa giải đầu tiên!

ĐỖ HOÀNG