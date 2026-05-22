Những đánh giá về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup 2026

Kết quả bốc thăm vòng bảng U17 World Cup 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng với Mali, Bỉ và New Zealand. Ngay sau lễ bốc thăm, các phương tiện truyền thông quốc tế đã có những đánh giá đáng chú ý về cục diện bảng đấu này, đặc biệt là từ chính các đối thủ của Việt Nam.

Điều bất ngờ đến từ chính quốc gia được đánh giá mạnh nhất bảng. Các trang báo Mali như Mali Actu và Liên đoàn Bóng đá Mali nhận định bảng G là một trong những bảng đấu "cân bằng nhất" tại vòng chung kết, không có đội nào vượt trội hoàn toàn. Nhà báo Oumar Sangaré nhấn mạnh: "Dù Việt Nam ở nhóm hạt giống cuối cùng, đội đã liên tục tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục. Họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại và hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ".

Đáng chú ý, ngay cả cổ động viên Mali cũng tỏ ra thận trọng. Một fan có tên Sisqo LE Binguiss cảnh báo đội nhà cần "tôn trọng mọi đối thủ" để tránh nguy cơ bị tạo địa chấn, nhấn mạnh rằng "trong bóng đá trẻ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Dưới góc nhìn từ quốc gia láng giềng, Sohu Sports (Trung Quốc) đánh giá việc U17 Việt Nam rơi vào bảng G là "dễ thở hơn so với dự đoán". Trong khi đó, họ gọi bảng đấu của U17 Trung Quốc (cùng Tây Ban Nha, Morocco, Fiji) là "bảng tử thần". Phân tích sâu hơn, truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng với thể thức mới cho phép 8 đội xếp thứ ba tốt nhất đi tiếp, các đội bóng trung bình như U17 Việt Nam chỉ cần 4 điểm là có thể giành quyền vào vòng trong.

Thách thức từ ba trường phái bóng đá khác biệt

Xét về chuyên môn, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Giới chuyên môn nhận định, nếu không có bất ngờ, Bỉ gần như chắc chắn giành một suất đi tiếp. Bỉ có lần thứ tư dự World Cup, với thành tích tốt nhất là đứng thứ ba năm 2015. Ở kỳ 2025, họ thua Argentina 2-3, thắng Fiji 7-0 và Tunisia 2-0 tại vòng bảng, rồi thua Bồ Đào Nha – đội sau này đăng quang – với tỷ số 1-2.

Mali được đánh giá cao nhất bảng đấu, với lần thứ 8 dự U17 World Cup. Họ từng là á quân kỳ giải 2015, đứng thứ tư năm 2017 và thứ ba năm 2023. Ở kỳ trước, Mali lần lượt hạ New Zealand 3-0, thua Áo 0-2 rồi thắng Arab Saudi 2-0 ở vòng bảng. Sau đó, đội thắng Zambia 3-1 ở vòng 1/16, rồi thua Morocco 2-3 ở vòng 1/8.

Trong khi đó, New Zealand có lần thứ 12 dự vòng chung kết, một phần do thi đấu ở LĐBĐ châu Đại Dương - khu vực có chất lượng cạnh tranh thấp nhất thế giới. Thành tích tốt nhất của New Zealand là vượt qua vòng bảng năm 2009, 2011 và 2015. Nhưng ở 4 kỳ gần nhất, đội đều dừng bước ở vòng bảng. Năm 2025, New Zealand toàn thua ở vòng bảng trước Mali 0-3, Arab Saudi 2-3 và Áo 1-4. Đây được xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất với Việt Nam, và trận đấu giữa hai đội được xem như "chung kết bảng" để giành vị trí thứ ba có lợi.

Mặc dù bảng G có sự hiện diện của những đội bóng mạnh đến từ ba châu lục khác nhau, các đánh giá quốc tế đều chỉ ra rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tạo ra bất ngờ. Sự thận trọng từ chính truyền thông Mali, cộng với cơ hội từ thể thức mới của giải đấu, là những tín hiệu tích cực giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tự tin bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar cuối năm nay.

Lịch thi đấu bảng G - U17 World Cup 2026 Ngày Trận 20/11 Mali - New Zealand Bỉ - Việt Nam 23/11 Mali - Bỉ Việt Nam - New Zealand 26/11 Việt Nam - Mali New Zealand - Bỉ

Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20-11, sau đó đấu New Zealand 23-11 và Mali 26-11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu, hoặc thuộc Top 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất.

U17 World Cup 2026, diễn ra từ 19-11 đến 13-12, tại Qatar. Chủ nhà tiếp tục tổ chức các trận đấu ở cụm sân thuộc Học viện Aspire. Riêng chung kết thi đấu tại sân Khalifa International, với sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi. U17 World Cup lần đầu tổ chức vào năm 1985 tại Trung Quốc. Sau 20 kỳ giải, Nigeria dẫn đầu với 5 lần đăng quang năm 1985, 1993, 2007, 2013, 2015. Xếp sau là Brazil (4), Ghana, Mexico (2), Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Arab Saudi, Thụy Sỹ và Anh (1).

HỒ VIỆT