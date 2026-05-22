Hà Nội II bất ngờ giành hạng 5 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Trận tranh hạng 5 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào chiều 22-5 giữa hai đội Than KSVN và Hà Nội II đã khép lại với chiến thắng bất ngờ thuộc về các cô gái trẻ Hà Nội sau loạt sút luân lưu 11m.

Thủ môn Hoài Thương trở thành người hùng cho đội Hà Nội II ở loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: VFF

Than KSVN có dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn so với Hà Nội II, nhưng việc hàng loạt trụ cột ra đi từ đầu mùa đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của họ khi không còn Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Thu Xuân… Đội bóng vùng mỏ sớm kiểm soát thế trận, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Hà Nội II. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của đối phương, các chân sút Than KSVN không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Hà Nội II bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ hai tình huống đá phạt liên tiếp bên cánh trái, đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép lớn trước khung thành Than KSVN. Trong nỗ lực cản phá, Bảo Trâm không may đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Nội II vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Than KSVN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải liên tục tổ chức tấn công và gia tăng sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Những nỗ lực của đội bóng vùng mỏ được đền đáp ở phút 87 khi Thu Phương ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Để mất nhiều trụ cột, Than KSVN không còn hình ảnh mạnh mẽ như những mùa trước.

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội tiến hành thi đấu luân lưu 11m. Ở loạt sút cân não này, thủ môn Ái Vy của Than KSVN có một tình huống cản phá thành công. Ở phía ngược lại, thủ môn Hoài Thương thi đấu xuất sắc khi cản phá được hai cú sút của đối phương, góp công giúp Hà Nội II giành chiến thắng 4-3 chung cuộc để giành vị trí thứ 5.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 23-5, gồm: TPHCM – PP Hà Nam và Thái Nguyên T&T – Hà Nội I.

LÊ ANH