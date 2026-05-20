Trợ lý của đội Khánh Hòa bị cấm hết giải vì xúc phạm trọng tài

Ông Nguyễn Tấn Điền, trợ lý HLV của đội hạng Nhất Khánh Hòa, bị Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 20 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ trong 4 trận tiếp theo thuộc hệ thống các giải bóng đá quốc gia Việt Nam.

Trợ lý Nguyễn Tấn Điền bị cấm làm nhiệm vụ hết Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Quyết định được Ủy ban Kỷ luật VFF công bố chiều 19-5 và được Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận trên website chính thức một ngày sau đó.

Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Điền nhận quyết định kỷ luật số 497 do có hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa Khánh Hòa và Bắc Ninh tại vòng 19 Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026, diễn ra trên sân 19-8 Nha Trang ngày 16-5.

Do Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nên ông Nguyễn Tấn Điền sẽ không được làm nhiệm vụ trong phần còn lại của mùa giải. Một trận còn lại trong án phạt sẽ được chuyển sang áp dụng ở mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 hoặc tại giải đấu khác thuộc hệ thống do VFF quản lý.

Nguyên nhân dẫn đến án kỷ luật xuất phát từ việc sau khi hiệp 1 trận Khánh Hòa gặp Bắc Ninh kết thúc, ông Nguyễn Tấn Điền đứng ở khu vực hầm khán đài A chờ trọng tài Khổng Tam Cường đi vào sân và dùng lời lẽ xúc phạm ông Cường cùng tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Không chỉ ông Điền, HLV Trần Trọng Bình của Khánh Hòa cũng không giữ được bình tĩnh và có những phát ngôn công kích tổ trọng tài. Ban huấn luyện Khánh Hòa cho rằng trọng tài Khổng Tam Cường đã bỏ qua lỗi của cầu thủ Bắc Ninh trong tình huống Lê Cao Hoài An bị cho phạm lỗi thô bạo ở phút 32, khiến cầu thủ Khánh Hòa phải rời sân sớm. Theo phía Khánh Hòa, trọng tài đáng lẽ phải rút thẻ với cầu thủ Bắc Ninh nhưng không đưa ra bất kỳ án phạt nào.

HLV Trần Trọng Bình bị phạt 10 triệu và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận. ẢNH: TÂM HÀ

Phản ứng của HLV Trần Trọng Bình và trợ lý Nguyễn Tấn Điền đã bị các camera trên khán đài ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau trận đấu, giám sát trận đấu Nguyễn Xuân Hòa, giám sát trọng tài Nguyễn Hiền Triết cùng tổ trọng tài đã gửi báo cáo lên Công ty VPF. Từ các báo cáo và tài liệu liên quan, VPF tiếp tục chuyển hồ sơ đến Ban Kỷ luật VFF để xử lý. Riêng trợ lý Nguyễn Tấn Điền có quyền gửi đơn khiếu nại lên Ban Khiếu nại VFF.

Ngoài ra, HLV Trần Trọng Bình cũng nhận quyết định kỷ luật số 498 với mức phạt 10 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài. Như vậy, nhà cầm quân sinh năm 1983 chỉ có thể trực tiếp chỉ đạo Khánh Hòa ở vòng 22 và cũng là vòng đấu cuối cùng của Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

Trận đấu giữa Khánh Hòa và Bắc Ninh kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này không ảnh hưởng nhiều đến Khánh Hòa khi CLB đã sớm trụ hạng nhưng cũng không còn cơ hội cạnh tranh tốp 3 chung cuộc. Trong khi đó, Bắc Ninh bị thu hẹp đáng kể cơ hội vô địch khi đã bị đội đầu bảng Đồng Nai nới rộng khoảng cách lên 5 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu.

HỮU THÀNH