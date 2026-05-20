Bóng đá trẻ Trung Quốc tiếp tục vào chung kết châu Á

Sau U23, đến lượt các tuyển thủ U17 Trung Quốc góp mặt ở trận chung kết U17 châu Á 2026 và đối thủ cuối cùng của nền bóng đá tỉ dân này vẫn là cường quốc Nhật Bản.

Rạng sáng 20-5 (giờ Việt Nam), vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã diễn ra hai trận bán kết. Cuộc so tài giữa Nhật Bản và Uzbekistan tạo nên trận cầu đầy kịch tính. Asilbek Aliev bất ngờ đưa Uzbekistan dẫn trước khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 28.

Nhật Bản sau đó đẩy cao đội hình, liên tiếp ép đối thủ với những đợt tổ chức tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ của Uzbekistan vẫn kiên trì đứng vững. Nhưng khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng, đại diện đến từ Trung Á lại để lộ kẽ hở duy nhất, tạo điều kiện cho Chimezie Kai Ezemuokwe giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1 đầy cảm xúc.

Việc bị gỡ ngay thời khắc cuối cùng của hiệp đấu đã tác động đến tâm lý các cầu thủ Uzbekistan. Vì thế, họ thực hiện hỏng cả 3 lượt sút luân lưu đầu tiên. Trong khi đó, Nhật Bản đá không thành công ở lượt sút thứ 3 và thứ 4, qua đó giành chiến thắng 3-2 và đoạt tấm vé vào thi đấu trận chung kết đầy cảm xúc.

Dù thất bại, Uzbekistan vẫn được an ủi bằng tấm huy chương đồng châu Á cùng suất dự U17 World Cup 2026. Bởi tám đội góp mặt ở vòng tứ kết của sân chơi châu lục đã chính thức đoạt vé đến Qatar dự ngày hội lớn của bóng đá trẻ thế giới vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, bóng đá trẻ Nhật Bản tiếp tục đụng độ Trung Quốc ở trận chung kết U17 châu Á, sau khi hai nền bóng đá gặp nhau ở trận chung kết U23 hồi đầu năm.

Ở trận bán kết thứ hai, Trung Quốc đã thắng thuyết phục Australia với tỷ số 2-0, với cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Đoàn quân của HLV Bin Ukishima tăng tốc vào đầu hiệp 2 và có bàn mở tỷ số do công của Shuai Weihao. Đến phút 90, tận dụng việc đối thủ nôn nóng tìm bàn gỡ, Xie Jin đã lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Trung Quốc.

Gặp lại Nhật Bản ở trận chung kết U17 cũng là cơ hội để Trung Quốc đòi lại món nợ cho các đàn anh U23. Hồi đầu năm, U23 Nhật Bản nhờ chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc đã giành chức vô địch U23 châu Á đầy thuyết phục.

HỮU THÀNH