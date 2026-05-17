Hai tuyển thủ Thái Lan nhập tịch chuẩn bị gặp Việt Nam

SGGPO

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung trong dịp FIFA Days tháng 6 nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, với điểm nhấn là sự xuất hiện của hai cầu thủ nhập tịch Jude Soonsup-Bell và Erawan Garnier.

Tiền đạo Jude Soonsup-Bell trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea. ẢNH: CFC

Trong đó, Jude Soonsup-Bell là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng trên hàng công “Voi chiến”. Tiền đạo 22 tuổi sinh ra tại Anh, cao 1,86 m và hiện khoác áo CLB Grimsby Town. Anh trưởng thành từ học viện Chelsea, nổi bật với khả năng dứt điểm đa dạng, chơi độc lập và hoạt động rộng trên tuyến đầu. Trong bối cảnh Thái Lan cần thêm phương án tấn công mới, Soonsup-Bell được xem là sự bổ sung đáng giá trước cuộc cạnh tranh với ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, tiền vệ Erawan Garnier cũng lần đầu được trao cơ hội ở đợt hội quân này. Cầu thủ 20 tuổi sinh ra tại Pháp, cao 1,82 m, hiện thuộc biên chế Lens và từng ăn tập ở học viện Lyon. Garnier sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại, được kỳ vọng sẽ tăng khả năng sáng tạo và kiểm soát tuyến giữa cho Thái Lan.

Ngoài hai gương mặt nhập tịch, HLV Anthony Hudson vẫn giữ nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Teerasil Dangda, Teerasak Poeiphimai, Thitiphan Puangchan và Sarach Yooyen. Đáng chú ý, Teerapat Pruetong, cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản cho Hokkaido Consadole Sapporo, cũng trở lại đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan không có sự phục vụ của một số ngôi sao quan trọng như Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Chanathip Songkrasin. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để các nhân tố mới khẳng định mình trước thềm giải đấu khu vực.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ đá giao hữu với Kuwait ngày 5-6 trên sân nhà trước khi làm khách của Trung Quốc vào ngày 9-6. Hai trận đấu này được xem là bước chạy đà quan trọng để HLV Anthony Hudson hoàn thiện đội hình và lối chơi hướng tới ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, trong khi Thái Lan góp mặt tại bảng B ở ASEAN Cup 2026. Với tương quan lực lượng hiện tại, hai đội tiếp tục được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu thi đấu đúng phong độ và không xảy ra bất ngờ lớn từ các đối thủ khác, Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể tái ngộ ở trận chung kết, tương tự kịch bản của mùa giải 2024.

HỮU THÀNH

