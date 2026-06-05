CLB Công an Hà Nội giành nhiều giải thưởng tháng 5

Ở cuộc bầu chọn các danh hiệu xuất sắc tháng 5 của LPBank V-League 2025-2026, các nhà tân vô địch CAHN đã giành 3 giải thưởng như sự ghi nhận cho thành tích ấn tượng của họ trong tháng này.

CLB CAHN giành cú "hatrick giải thưởng" trong tháng 5.

Với thành công rực rỡ trong tháng 5 và đăng quang trước 2 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội đã vượt qua các đề cử Ninh Bình, Hà Nội FC, Thể Công Viettel… để giành vị trí số 1 đầy thuyết phục.

Gắn liền với thành công của CLB, HLV Mano Polking xứng đáng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 5. Thể Công Viettel cũng có tháng 5 đầy ấn tượng, nhưng “phù thủy” Popov có 3 trận ngồi trên khán đài vì bị kỷ luật nên không thể so điểm tốt với đồng nghiệp Polking.

Chưa dừng lại ở đó, tay săn bàn Alan Sebastiao cũng giành luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 khi phát huy hiệu suất ghi bàn để bứt xa ở cuộc đua Vua phá lưới với 16 bàn.

Giải thưởng còn lại “lọt” ngoài CLB CAHN là Bàn thắng đẹp, giải thưởng này thuộc về Nguyễn Xuân Son sau pha tung người móc bóng vào lưới CLB SLNA.

Các giải thưởng sẽ được trao trên sân Thiên Trường và Lạch Tray ở vòng 26.

LÊ ANH