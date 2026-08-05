Đội tuyển Việt Nam - Campuchia: Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Vòng đấu bảng ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại trong hai ngày 7 và 8-8, đội tuyển Việt Nam sẽ về sân Mỹ Đình để tiếp đón Campuchia, một trong những đối thủ… yêu thích của các cầu thủ Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik xứng danh "Phù thủy" của bóng đá Đông Nam Á.

Theo thống kê thì đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong các lần so tài cùng đội tuyển Campuchia từ năm 2004 đến nay, năm mà những Chiến binh Sao Vàng đã thắng với tỷ số 9-1. Trong 5 lần gặp gỡ gần đây, đã toàn thắng, ghi được 16 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Thống kê trên cho thấy sự lấn lướt của đội tuyển Việt Nam so với đối thủ này. Riêng ở cuộc so tài vào tối 7-8, nếu như đội chủ nhà đang hướng đến mục tiêu tranh ngôi đầu bảng thì Campuchia với 3 điểm trong tay cũng không còn hy vọng tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Mọi ưu thế từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik để hướng đến 1 kết quả có lợi vào tối 7-8 nhằm tranh ngôi đầu bảng A. Như SGGP đã phân tích, nếu giành ngôi đầu bảng A thì hành trình ở vòng đấu knock-out rất có lợi cho đội khi thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về. Ở thể thức đấu loại trực tiếp thì việc thi đấu trên sân nhà là rất có lợi.

Campuchia đang là đối thủ yêu thích của đội tuyển Việt Nam

Liên quan đến trận đấu này, truyền thông Hàn Quốc vào ngày 5-8 cũng có bài đánh tương quan lực lượng giữa hai đội kèm nhận định 3 điểm nằm trong tay đội chủ nhà. Tờ ONSEN viết: “Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia ngày 7-8. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng giành chiến thắng dễ dàng để củng cố ngôi đầu bảng.

Thật khó để Campuchia làm nên bất ngờ. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không muốn dừng lại ở một kết quả vừa đủ, mà có thể sẽ hướng đến trận thắng đẹp mắt nữa”.

QUỐC CƯỜNG