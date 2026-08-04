Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam có thể bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 trong trường hợp nào?

SGGPO

Giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số áp đảo 3-0, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chưa chắc 100% giành suất vào bán kết nếu để sảy chân ở cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7-8 tới đây.

Khó cản bước đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Ảnh: ANH KHOA
Khó cản bước đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Ảnh: ANH KHOA

Cục diện ở bảng A sau loạt trận vào ngày 3-8, Timor Leste đã hoàn tất 4 trận với kết quả toàn thua cũng như không ghi nỗi 1 bàn thắng. Theo đó, Campuchia có 3 điểm cũng sớm bị loại bất kể kết quả trận đấu cuối cùng như thế nào. Cuộc đua tranh vào bán kết chỉ còn thu gọn ở bộ ba Việt Nam, Singapore (cùng 7 điểm) và Indonesia (6 điểm).

Lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam về sân Mỹ Đình tiếp Campuchia, trong khi đó Indonesia sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng tại Singapore.

Với 7 điểm trong tay cùng với việc hai đối thủ theo sau sẽ so tài trực tiếp với nhau, cửa vào bán kết rất rộng với đội tuyển Việt Nam. Gọi là rất rộng bởi về mặt lý thuyết, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn có nguy cơ bị loại, dù xác suất rất thấp.

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Phong độ tốt hiện nay, thủ môn Lê Giang hy vọng sẽ giúp đội nhà đạt thành tích không bị thủng lưới sau vòng bảng.

Đó là trường hợp Indonesia thắng Singapore, trong khi Việt Nam để thua Campuchia. Khi ấy Indonesia vào bán kết, còn Việt Nam và Singapore sẽ so hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Việt Nam đang có hiệu số 10/0, còn của Singapore là 4/1. Vì thế khả năng Việt Nam bị loại với điều kiện thua đậm đội tuyển Campuchia.

Nếu giành được ngôi đầu bảng A, không chỉ sẽ gặp đối thủ thuận lợi ở vòng bán kết khi khả năng tránh sớm gặp Thái Lan mà theo mã số đã được ấn định, đội nhất bảng A sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân nhà. Nếu vào chung kết thì cũng thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà.

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